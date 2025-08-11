Chiến sự Ukraine ngày 1.264: Châu Âu họp khẩn trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Nga

Quân đội Ukraine ngày 10.8 cáo buộc Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong đêm với 100 chiếc UAV dạng Shahed và nhiều UAV mồi nhử. Kyiv bắn hạ và ngăn chặn 70 chiếc, theo báo Ukrainska Pravda.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương do bị Nga pháo kích trong khi 2 người nữa thiệt mạng tại tỉnh Donetsk, theo AFP.

Động cơ UAV nằm gần tòa chung cư tại thị trấn Bilozerske, tỉnh Donetsk bị thiệt hại sau đợt tấn công ngày 10.8

ẢNH: REUTERS

Mặt khác, 3 người tắm biển tại thành phố miền nam Odessa thiệt mạng do một quả thủy lôi phát nổ. Những nạn nhân này đã bơi vào khu vực cấm, được rải thủy lôi nhằm ngăn Nga tấn công.

Trong ngày 10.8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo Nga đã mất ước tính 950 binh sĩ trong vòng 24 giờ, nâng tổng thiệt hại của Nga từ đầu chiến sự lên 1.063.240 binh sĩ, theo báo The New Voice of Ukraine.

Nga không bình luận về những con số này.

Tại tỉnh Sumy ở miền bắc, lực lượng Ukraine đã giải phóng làng Bezsalivka gần biên giới Nga, đánh dấu một bước tiến nhỏ trong khu vực. Mặt trận Pokrovsk ở tỉnh Donetsk tại miền đông được cho là khu vực giao tranh ác liệt nhất với 30 cuộc đụng độ trong 24 giờ tính đến tối 9.8.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine còn xác nhận các UAV của Ukraine đã tấn công cơ sở lọc dầu tại thành phố Saratov ở miền nam Nga vào đêm 9.8 rạng sáng 10.8. Đợt tấn công gây cháy và nổ tại cơ sở.

Đây là một trong những cơ sở năng lượng chủ chốt của Nga, cung cấp sản phẩm dầu mỏ cho các lực lượng chiến đấu tại Ukraine, theo phía Ukraine. Năng suất xử lý hằng năm của cơ sở này là 7 triệu tấn dầu.

Khói lửa bốc lên từ một cơ sở công nghiệp tại Saratov (Nga) sau cuộc tấn công UAV đầu ngày 10.8 ẢNH: REUTERS

Các quan chức Nga thông báo một người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi UAV rơi xuống sân của một tòa chung cư tại Saratov, theo TASS. Cửa sổ một số căn hộ bị vỡ trong khi một số phương tiện bị thiệt hại. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Tỉnh trưởng Saratov Roman Busargin cho biết đợt tấn công còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho một cơ sở công nghiệp nhưng không nói rõ có phải cơ sở lọc dầu mà phía Ukraine nhắc đến hay không.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ 121 UAV Ukraine trong đêm.

Cả Nga và Ukraine lâu nay đều tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự.

Châu Âu đòi gây áp lực lên Nga

Ngày 9.8, các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi gia tăng sức ép đối với Nga giữa những lo ngại về khả năng Ukraine phải nhượng bộ về lãnh thổ theo kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sắp tới, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15.8 và hé lộ có thể sẽ có thỏa thuận trao đổi lãnh thổ giữa các bên. Thông tin được công bố sau chuyến thăm Nga mới đây của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky ngày 9.8 tuyên bố rằng Ukraine sẽ không giao đất cho Nga để đổi lấy hòa bình và sẽ không chấp nhận quyết định nào về Ukraine mà không có Ukraine.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi cách tiếp cận "kết hợp giữa ngoại giao chủ động, hỗ trợ Ukraine và gây áp lực lên Nga" để chấm dứt cuộc xung đột.

"Con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định mà không có Ukraine", theo tuyên bố chung các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Anh, Phần Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Các nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Trump, cho biết sẵn sàng hỗ trợ về mặt ngoại giao bằng cách duy trì viện trợ cho Ukraine, cũng như tiếp tục và áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Nga.

Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức thảo luận tại một hội nghị về an ninh Ukraine tại Albania hồi tháng 5 ẢNH: REUTERS

Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas ngày 10.8 nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga để chấm dứt xung đột cũng phải bao gồm Ukraine và EU. Nhà ngoại giao kêu gọi một cuộc họp khẩn của các ngoại trưởng EU vào ngày 11.8 để thảo luận bước kế tiếp.

Theo Reuters, một quan chức Nhà Trắng trước đó nói Tổng thống Trump sẵn sàng cho cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin nhưng Washington hiện chỉ tập trung chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga.

Tổng thống Zelensky ngày 10.8 cảm ơn châu Âu vì ủng hộ Ukraine tham gia đàm phán và tuyên bố việc chấm dứt xung đột phải "công bằng".