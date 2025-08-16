Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump cố ý khoe sức mạnh quân sự Mỹ khi đón ông Putin ở Alaska?

Khánh An
Khánh An
16/08/2025 08:02 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin được chào đón tại Alaska (Mỹ) bằng màn phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ, với nhiều mẫu máy bay chiến đấu hiện đại.

Ông Trump và màn phô diễn sức mạnh quân sự Mỹ khi tiếp ông Putin ở Alaska - Ảnh 1.

Ông Trump (phải) và ông Putin cạnh các máy bay chiến đấu ở Căn cứ Không quân Elmendorf

ẢNH: AFP

Đến Alaska dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15.8 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin được đón tiếp bằng màn phô diễn sức mạnh quân sự Mỹ với sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu hiện đại.

Nhà lãnh đạo Nga hạ cánh tại Căn cứ Không quân Elmendorf ở thành phố Anchorage vào khoảng 11 giờ, bắt tay với ông Trump trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau 6 năm, trước khi cả 2 tiến đến chuyên xa "Quái thú" của ông chủ Nhà Trắng.

Đoạn video do trợ lý của ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều máy bay quân sự Mỹ, gồm cả tiêm kích và trực thăng, xếp thành một hàng dài trên đường băng khi đoàn xe chở ông Putin và ông Trump đi ngang qua.

Ông Trump và màn phô diễn sức mạnh quân sự Mỹ khi tiếp ông Putin ở Alaska - Ảnh 2.

Oanh tạc cơ B-2 và 4 chiếc F-35 bay qua khi ông Trump đón ông Putin

ẢNH: AFP

Bên cạnh đó còn có máy bay ném bom tàng hình B-2 và các tiêm kích F-35 bay qua. Nhiều ý kiến cho rằng ông Trump muốn thể hiện sức mạnh quân sự Mỹ khi đón tiếp nhà lãnh đạo Nga.

Theo trang News.com.au, Tổng thống Putin tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ khi 5 máy bay Mỹ bay qua trên đầu, khi ông đang đi trên thảm tại sân bay. Ông đã nhìn lên bầu trời khi chiếc B-2 và 4 chiếc F-35 bay qua.

Ông Trump và màn phô diễn sức mạnh quân sự Mỹ khi tiếp ông Putin ở Alaska - Ảnh 3.

Hai chiếc F-22 bay qua sau khi ông Trump đến Alaska

ẢNH: AFP

Hai nhà lãnh đạo trao đổi ngắn trước khi ông Trump ra hiệu mời ông Putin tiến về đoàn xe để dự hội nghị thượng đỉnh. Trong cuộc họp báo sau cuộc họp, 2 bên đều cho biết đã có cuộc trao đổi mang tính xây dựng, dù chưa nêu thỏa thuận cụ thể nào về vấn đề Ukraine, một trong những trọng tâm chính đã trao đổi.

Tin liên quan

TRỰC TIẾP: Thượng đỉnh Trump - Putin kết thúc, kết quả ra sao?

TRỰC TIẾP: Thượng đỉnh Trump - Putin kết thúc, kết quả ra sao?

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska đã kết thúc và cuộc họp báo chung vừa diễn ra.

Khám phá thêm chủ đề

Trump putin Thượng đỉnh Alaska sức mạnh quân sự B-2 F-22 F-35
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận