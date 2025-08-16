Ông Trump cố ý khoe sức mạnh quân sự Mỹ khi đón ông Putin ở Alaska?

Ông Trump (phải) và ông Putin cạnh các máy bay chiến đấu ở Căn cứ Không quân Elmendorf ẢNH: AFP

Đến Alaska dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15.8 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin được đón tiếp bằng màn phô diễn sức mạnh quân sự Mỹ với sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu hiện đại.

Nhà lãnh đạo Nga hạ cánh tại Căn cứ Không quân Elmendorf ở thành phố Anchorage vào khoảng 11 giờ, bắt tay với ông Trump trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau 6 năm, trước khi cả 2 tiến đến chuyên xa "Quái thú" của ông chủ Nhà Trắng.

Đoạn video do trợ lý của ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều máy bay quân sự Mỹ, gồm cả tiêm kích và trực thăng, xếp thành một hàng dài trên đường băng khi đoàn xe chở ông Putin và ông Trump đi ngang qua.

Oanh tạc cơ B-2 và 4 chiếc F-35 bay qua khi ông Trump đón ông Putin ẢNH: AFP

Bên cạnh đó còn có máy bay ném bom tàng hình B-2 và các tiêm kích F-35 bay qua. Nhiều ý kiến cho rằng ông Trump muốn thể hiện sức mạnh quân sự Mỹ khi đón tiếp nhà lãnh đạo Nga.

Theo trang News.com.au, Tổng thống Putin tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ khi 5 máy bay Mỹ bay qua trên đầu, khi ông đang đi trên thảm tại sân bay. Ông đã nhìn lên bầu trời khi chiếc B-2 và 4 chiếc F-35 bay qua.

Hai chiếc F-22 bay qua sau khi ông Trump đến Alaska ẢNH: AFP

Hai nhà lãnh đạo trao đổi ngắn trước khi ông Trump ra hiệu mời ông Putin tiến về đoàn xe để dự hội nghị thượng đỉnh. Trong cuộc họp báo sau cuộc họp, 2 bên đều cho biết đã có cuộc trao đổi mang tính xây dựng, dù chưa nêu thỏa thuận cụ thể nào về vấn đề Ukraine, một trong những trọng tâm chính đã trao đổi.