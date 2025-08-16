Tổng thống Trump và Tổng thống Putin họp báo sau cuộc hội đàm tại Alaska ảnh: reuters

Vào lúc 5 giờ 55 sáng 16.8 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump và Tổng thống Putin bắt đầu cuộc họp báo chung. Ông Trump tiến lên bục của mình trước và giơ tay giới thiệu ông Putin. Tổng thống Nga sau đó bắt đầu phần phát biểu của mình trước.

Tổng thống Putin nói trước

Tổng thống Putin cảm ơn Tổng thống Trump đã mời mình đến tham gia cuộc họp thượng đỉnh và cho biết cuộc gặp mang tính xây dựng. Về địa điểm cuộc gặp, ông Putin cho biết Alaska là nơi hợp lý để tổ chức. Nói rằng Nga và Mỹ là láng giềng gần gũi, ông nhắc lại việc 2 nước từng chiến đấu với những kẻ thù chung và di sản này sẽ giúp đỡ 2 bên trong tương lai. "Giai đoạn đã qua là rất khó khăn trong mối quan hệ giữa 2 bên. Cần phải khắc phục tình hình", ông Putin phát biểu.

Đề cập nội dung cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết Ukraine là một trong những chủ đề chính. "Chúng tôi thấy được mong muốn của Tổng thống Trump trong việc hiểu được bản chất cuộc xung đột. Mọi nguyên nhân gốc rễ phải được loại trừ và mọi lo ngại của Nga phải được xem xét. Tôi đồng ý với Tổng thống Trump rằng an ninh của Ukraine phải được đảm bảo", ông phát biểu và bày tỏ hy vọng rằng sự hiểu biết lẫn nhau sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga nói rằng ông hy vọng Ukraine và châu Âu "sẽ không cố gắng tìm cách phá hoại việc đối thoại".

Liên quan mối quan hệ Nga - Mỹ, Tổng thống Putin nói rằng mối quan hệ đối tác đầu tư giữa 2 nước có tiềm năng lớn. Ông cảm ơn Tổng thống Trump vì sự hợp tác và những lời nói thân thiện trong cuộc gặp. "Tôi hy vọng những thỏa thuận hôm nay sẽ là khởi điểm cho việc khôi phục mối quan hệ giữa Nga và Mỹ", ông phát biểu.

Tổng thống Putin còn nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông Trump là Tổng thống Mỹ.

Phát biểu của Tổng thống Trump

Tới lượt Tổng thống Trump, ông nói hai người đã có cuộc gặp rất mang tính xây dựng với nhiều điểm đã được nhất trí, một vài điểm lớn vẫn chưa đạt được nhưng đã đạt được một số tiến triển.

"Vì vậy, sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có một thỏa thuận. Tôi sẽ gọi cho NATO trong một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ gọi cho những người khác nhau mà tôi cho là phù hợp, và tất nhiên, gọi cho Tổng thống Ukraine Zelensky và nói với ông ấy về cuộc họp hôm nay. Cuối cùng, quyết định là ở họ. Họ sẽ phải đồng ý với những gì Marco và Steve và một số người tuyệt vời từ chính quyền Trump đã đến đây, Scott và John Radcliffe, cảm ơn các bạn rất nhiều", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng dành những lời tốt đẹp cho phía doanh nghiệp Nga muốn làm ăn với Mỹ và ông nói mong muốn giải quyết được vấn đề.

"Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Putin. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ khó khăn, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi trò lừa bịp "Nga, Nga, Nga". Điều đó khiến việc giải quyết trở nên khó khăn hơn một chút, nhưng ông ấy hiểu. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy đã chứng kiến những điều tương tự trong suốt sự nghiệp của mình. Ông ấy đã chứng kiến tất cả, nhưng chúng tôi phải chấp nhận trò lừa bịp "Nga, Nga, Nga", theo Tổng thống Trump.

Ông chủ Nhà Trắng nói sẽ có cơ hội tốt để kết thúc những khó khăn trong việc giải quyết vấn đề kinh doanh và những vấn đề hai bên mong muốn.

"Vì vậy, nói một cách ngắn gọn, tôi sẽ bắt đầu gọi điện thoại và kể cho họ nghe những gì đã xảy ra. Nhưng chúng tôi đã có một cuộc họp cực kỳ hiệu quả, và nhiều điểm đã được thống nhất. Chỉ còn lại rất ít. Một số không đáng kể lắm. Một số có lẽ là quan trọng nhất, nhưng chúng ta có cơ hội rất tốt để đạt được điều đó. Chúng ta đã không đạt được điều đó, nhưng chúng ta có cơ hội rất tốt để đạt được điều đó. Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin và toàn bộ đội ngũ của ông, những người mà tôi biết, trong nhiều trường hợp, tôi thường xuyên thấy mặt họ trên báo", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ kêu gọi hãy cùng thực hiện cuộc họp hiệu quả nhất ngay bây giờ. "Chúng ta sẽ ngăn chặn tình trạng hàng ngàn người bị giết mỗi tuần, và Tổng thống Putin cũng muốn thấy điều đó nhiều như tôi, vậy nên một lần nữa, thưa tổng thống, tôi muốn cảm ơn ông rất nhiều, và chúng ta sẽ sớm nói chuyện và có thể sẽ sớm gặp lại", ông Trump kết lại.

Ngay sau đó, Tổng thống Putin gợi ý cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Moscow. Ông Trump nói nghe rất thú vị, không nhận lời ngay mà chỉ nói điều đó có thể xảy ra.

Hai nhà lãnh đạo kết thúc cuộc họp báo chóng vánh mà không trả lời những câu hỏi từ các phóng viên.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ diễn ra tại Alaska, kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ vào rạng sáng 16.8 theo giờ Việt Nam, thu hút sự chú ý của Ukraine và nhiều nước trên thế giới, với cuộc xung đột tại Ukraine là tâm điểm.