Trải nghiệm đặc biệt của nhà báo tại thượng đỉnh Trump - Putin

Các nhà báo đã có mặt tại Alaska vài ngày trước khi đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã kết thúc vào sáng nay (16.8) theo giờ Việt Nam.

Theo Hãng tin AP, thiên nhiên tại tiểu bang Mỹ đã có những cách “chào đón” đặc biệt dành cho nhóm phóng viên nhằm phá vỡ sự đơn điệu tại khu vực tác nghiệp ở căn cứ Elmendorf-Richardson, thành phố Anchorage.

Các nhà báo bên ngoài cổng vào căn cứ Elmendorf-Richardson ở bang Alaska, Mỹ ngày 14.8 ẢNH: AP

Theo đó, vào hôm 13.8 một con nai sừng tấm non bên trong khuôn viên căn cứ đã đến hàng rào chắn gió, gửi cái nhìn đến các phóng viên trước khi biến mất vào rừng.

Sau đó một ngày, một con gấu đen to lớn được đang đi qua một khu vực rừng cây, băng qua con đường 4 làn xe đông đúc bên ngoài cổng căn cứ. Các phóng viên tác nghiệp đã hét lớn “Gấu! Gấu!” để cảnh báo những người xung quanh.

Động vật hoang dã rất phổ biến trong khu vực gần căn cứ Elmendorf-Richardson. Xét rộng hơn, thành phố Anchorage có khoảng 350 con gấu đen, 65 con gấu nâu và 1.600 con nai sừng tấm.

Khi phái đoàn Nga đến Alaska, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev ngày 15.8 đã gặp một con gấu trước khi cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev phát hiện một con gấu bên hồ tại bang Alaska, Mỹ ngày 15.8 ẢNH: TÀI KHOẢN X KIRILL A. DMITRIEV

“Gặp một con gấu tại Alaska trước thượng đỉnh Mỹ - Nga. Hy vọng đây là dấu hiệu tốt”, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội.

Ngoài vấn đề chứng kiến thiên nhiên hoang dã, các phóng viên cũng đã chia sẻ về điều kiện ăn ở khi đến tác nghiệp tại Alaska. New York Post ngày 15.8 đưa tin các nhà báo của Nga phàn nàn rằng họ phải sống vất vả trên những chiếc giường di động không có ga trải giường tại nhà thi đấu Alaska Airlines Center ở Anchorage.

Họ nói thêm đã được phục vụ bữa sáng bằng món cá hồi cũ và không được phục vụ nước đóng chai.

“Sau khi được phân công đến nơi giống như khu vực sơ tán thảm họa vào đêm 14.8, các nhà báo Nga được ăn bữa sáng bằng món cá ngừ để qua đêm, ít khoai tây chiên và nguồn nước không giới hạn (từ vòi nước)”, Tổng biên tập Đài RT Margarita Simonyan viết trên mạng xã hội.

Khu vực nghỉ ngơi của các phóng viên Nga tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ - Nga, được bố trí những chiếc giường xếp và rèm ngăn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEW YORK POST/X

Có ý kiến khác cho rằng phía Nga cũng cần chịu một phần trách nhiệm, khi có đến 50 phóng viên được cử sang Alaska tác nghiệp. Một nguồn tin an ninh nói với New York Post rằng may mắn là nhiều người đã được nhập cảnh, khi các cơ quan tình báo Mỹ thường nghi ngờ nhiều điệp viên Nga hoạt động với danh nghĩa nhà báo.

Truyền thông Mỹ cho hay thời gian cuộc họp gấp rút khiến việc chuẩn bị hậu cần và kiểm tra an ninh khó được triển khai toàn diện, và nhiều phóng viên Mỹ cũng không được ở trong khách sạn tại thành phố vốn chỉ có khoảng 290.000 dân.