Thế giới

Hai ông Trump - Putin họp thượng đỉnh sau màn chào đón thảm đỏ ở Alaska

Bảo Hoàng
16/08/2025 03:39 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bắt đầu cuộc họp song phương tại bang Alaska (Mỹ) vào rạng sáng nay (16.8) theo giờ Việt Nam.

Hãng AP ngày 16.8 đưa tin hai nhà lãnh đạo ngồi trong phòng họp với các cố vấn, phía sau có tấm phông màu xanh nổi dòng chữ “Theo đuổi hòa bình”. Hai tổng thống không trả lời câu hỏi nào từ phóng viên trước khi bắt đầu cuộc họp. 

Cuộc gặp sẽ tập trung thảo luận các giải pháp hướng đến chấm dứt xung đột tại Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận vấn đề hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế. Cuộc họp diễn ra theo kế hoạch là 11 giờ 30 ngày 15.8 theo giờ Alaska (2 giờ 30 ngày 16.8 giờ Việt Nam).

Hai Tổng thống Trump - Putin bắt đầu họp thượng đỉnh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại phòng họp ở bang Alaska (Mỹ) ngày 16.8

ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Peskov nói hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga có thể kéo dài tối thiểu 6 - 7 tiếng. "Phía Nga hy vọng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska sẽ kết thúc hiệu quả", ông Peskov nói.

Đây là cuộc gặp diễn ra theo hình thức “3+3”, với phía Mỹ là Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Macro Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff. Đại diện của Nga là Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và cố vấn tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov. Phiên làm việc mở rộng sẽ có thêm những quan chức khác của hai bên tham gia.

Hai Tổng thống Trump - Putin bắt đầu họp thượng đỉnh - Ảnh 2.

Hai tổng thống bước trên thảm đỏ tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska

ẢNH: REUTERS

Hai Tổng thống Trump - Putin bắt đầu họp thượng đỉnh - Ảnh 3.

Hai tổng thống bắt tay tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska

ẢNH: AP

Xem hai Tổng thống Trump và Putin gặp nhau trên sân bay trước phiên họp thượng đỉnh

Tổng thống Trump đã đón người đồng cấp Putin khi nhà lãnh đạo Nga hạ cánh xuống sân bay căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska. Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau và cùng ngồi lên chiếc xe “Quái thú”, chuyên xa phục vụ các tổng thống Mỹ, để di chuyển đến địa điểm họp.

Theo Đài CNN, việc mời nhà lãnh đạo nước ngoài, đặc biệt ở các nước đối thủ, ngồi chuyên xa Quái thú là động thái hiếm thấy. Khi Tổng thống Trump muốn lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngồi cùng xe trong cuộc gặp tại Singapore hồi năm 2018, các trợ lý đã thuyết phục ông từ bỏ ý định này.

Khi ông Trump đón ông Putin, một máy bay ném bom B-2 và 4 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ đã bay qua. Ngoài ra, 4 tiêm kích F-22 xếp hàng bên cạnh tấm thảm đỏ. Các máy bay thuộc phi đoàn đóng quân tại căn cứ Elmendorf-Richardson, có nhiệm vụ bảo vệ không phận Mỹ.

Hai Tổng thống Trump - Putin bắt đầu họp thượng đỉnh - Ảnh 4.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin ngồi trên chuyên xa "Quái thú" di chuyển đến địa điểm họp

ẢNH: AP

Xem hai vị tổng thống cười vui vẻ trên chuyên xa rời sân bay

Lần gần nhất hai Tổng thống Trump - Putin gặp nhau là tại Helsinki (Phần Lan) năm 2018.

Trước cuộc gặp, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông muốn cuộc họp mang lại kết quả là một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. "Tôi không rõ điều đó có xảy ra trong hôm nay không, nhưng sẽ không vui nếu nó không xảy ra ngay hôm nay", ông nói.

Hai Tổng thống Trump - Putin bắt đầu họp thượng đỉnh - Ảnh 5.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York (NYSE) theo dõi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga

ẢNH: REUTERS

An ninh được siết chặt cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

TP.Anchorage, bang Alaska (Mỹ), đang trải qua những biện pháp an ninh nghiêm ngặt chưa từng có để phục vụ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15.8, giờ Mỹ (rạng sáng nay 16.8, giờ VN).

Trước khi gặp ông Putin, ông Trump gửi thông điệp cho Nga lẫn Ukraine

