Thế giới

An ninh được siết chặt cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

Vi Trân
Vi Trân
16/08/2025 02:15 GMT+7

TP.Anchorage, bang Alaska (Mỹ), đang trải qua những biện pháp an ninh nghiêm ngặt chưa từng có để phục vụ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15.8, giờ Mỹ (rạng sáng nay 16.8, giờ VN).

Sự kiện được tổ chức tại Căn cứ hỗn hợp Elmendorf-Richardson, căn cứ quân sự lớn nhất tại bang Alaska, với sự tham gia của hàng trăm nhân viên an ninh từ cả hai nước.

Ngay sau khi Tổng thống Trump chính thức công bố hội nghị vào tuần trước, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã triển khai gấp rút hàng trăm đặc vụ tới Alaska, theo Bloomberg. Nhiệm vụ đặc biệt lần này là bảo vệ 2 nguyên thủ quốc gia cùng lúc, một tình huống hiếm hoi và đòi hỏi mức độ phối hợp an ninh đặc biệt cao.

An ninh được siết chặt cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ảnh 1.

Các nhà báo bên ngoài cổng vào Căn cứ hỗn hợp Elmendorf-Richardson ngày 14.8

Ảnh: AP

Nhà môi giới bất động sản địa phương Beau Disbrow nói với Bloomberg rằng đã bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Cơ quan Mật vụ yêu cầu đặt thuê nhà ngắn hạn cho lực lượng an ninh. "Phần lớn nhà cho thuê của tôi đã được khách du lịch đặt trước, nhưng tôi cũng cố gắng sắp xếp được một vài căn", ông Disbrow chia sẻ. Không lâu sau đó, Lãnh sự quán Nga tại New York cũng liên hệ với yêu cầu tương tự, và ông Disbrow đã giới thiệu họ tới một người bạn có nhà trống.

Tuy sự kiện được tổ chức trên đất Mỹ, cho phép Mật vụ tự do vận chuyển thiết bị, vũ khí và phương tiện y tế, nhưng TP.Anchorage lại gặp khó khăn về hạ tầng do đang vào mùa du lịch cao điểm. Nguồn cung khách sạn và xe thuê tại đây rất hạn chế, buộc nước chủ nhà phải đưa các phương tiện hộ tống từ lục địa Mỹ tới bằng máy bay vận tải quân sự.

Thống đốc bang Alaska Mike Dunleavy khẳng định hội nghị lần này là "một trong những sự kiện lớn nhất từng diễn ra tại Anchorage". Ông nhấn mạnh việc tổ chức trong khu vực quân sự giúp giảm tải nhiều áp lực về hậu cần và an ninh.

Hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump tại Alaska: Những gì đã biết?

Một trong những thách thức lớn là việc đảm bảo sự "cân bằng tuyệt đối" trong tiếp đón 2 nhà lãnh đạo, theo đúng quy tắc ngoại giao song phương. Từ số lượng nhân viên an ninh, phiên dịch, cho đến phòng chờ an toàn, tất cả đều được sắp xếp cân xứng giữa hai bên.

Các tuyến đường di chuyển của hai đoàn được lên kế hoạch chi tiết đến từng làn đường, đảm bảo không có sự giao nhau nhưng vẫn duy trì mức độ bảo vệ tối đa cho cả hai bên. Lực lượng an ninh Mỹ, mặc thường phục lẫn đồ vest với tai nghe, đã xuất hiện dày đặc tại các khách sạn, quán cà phê, bãi đỗ xe và những địa điểm công cộng khắp TP.Anchorage.

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp một đối một với Tổng thống Putin cùng phiên dịch, sau đó là cuộc gặp ăn trưa của phái đoàn hai nước. Hai nhà lãnh đạo sẽ họp báo chung vào cuối hội nghị và dự kiến rời Alaska vào chiều cùng ngày.


