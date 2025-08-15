Hai Tổng thống Trump, Putin nói gì trước cuộc gặp thượng đỉnh?

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, dự kiến diễn ra vào này 15.8 tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, được kỳ vọng sẽ tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Khi được hỏi liệu cuộc gặp có khả năng thất bại hay không, ông Trump đánh giá nguy cơ điều đó xảy ra là 25%.

Tổng thống Mỹ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ tạo tiền đề cho một cuộc gặp sau đó giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Toàn cảnh Fort Richardson, một phần của Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska ẢNH: REUTERS

Đầu tuần này, ông Trump ám chỉ rằng bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cho xung đột Ukraine cũng sẽ bao gồm việc trao đổi lãnh thổ. Tuy nhiên, sau đó ông khẳng định vấn đề lãnh thổ phải do chính hai bên quyết định.

Hôm 14.8, Tổng thống Putin nói nếu Nga và Mỹ có thể đạt được tiến triển về giải quyết xung đột ở Ukraine, hai bên cũng sẽ có thể đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân chiến lược.



