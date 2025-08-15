Chiến sự Ukraine ngày 1.268: Xung đột tiếp diễn trước cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

Lính cứu hỏa dập tắt một chiếc ô tô đang bốc cháy tại vùng Belgorod (Nga) trong vụ tấn công mà chính quyền địa phương cáo buộc Ukraine tiến hành vào ngày 14.8 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 14.8 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát đối với 2 ngôi làng Scherbynivka và Andriivka-Klevtsove tại vùng Donetsk miền đông Ukraine. Thông cáo dùng tên Iskra, tên của Nga đối với vùng Andriivka-Klevtsove.

Hãng TASS ngày 13.8 dẫn lời Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga Apty Alaudinov cho hay phía Nga đạt đột phá quy mô lớn, tiến sâu vào khu vực Pokrovsk ở Donetsk.

Ông Alaudinov còn cho rằng Ukraine đang điều động binh sĩ đến khu vực biên giới với các tỉnh Kursk và Belgorod của Nga nhằm kéo lực lượng Nga về đây và giảm sức tấn công ở nơi khác.

Ngoài ra, một sĩ quan quân đội Nga cho hay nhiều binh sĩ điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị lực lượng Nga vô hiệu hóa tại làng Yanvarskoye thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

"Phần lớn những người điều khiển UAV của họ đã bị hạ. Tôi có thể xác nhận điều này vì trinh sát của chúng tôi đã phát hiện nhiều vị trí mà họ triển khai UAV", theo sĩ quan có mật danh Inspector chỉ huy một đại đội tấn công thuộc Lữ đoàn 37 của Nhóm tác chiến phía Đông.

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

Cũng trong ngày 14.8, giới chức Nga cáo buộc Ukraine điều UAV tấn công 2 thành phố, làm ít nhất 16 người bị thương, trong đó có 13 người tại thành phố Rostov-on-don (vùng Rostov) và 3 người tại thành phố Belgorod (vùng Belgorod).

Ukraine chưa bình luận ngay về những thông tin trên. Ukraine và Nga trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Trang The Kyiv Independent ngày 14.8 dẫn thông cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil tại thành phố Volgograd của Nga trong đêm 13.8, gây vụ cháy lớn.

Nhà máy lọc dầu này xử lý hơn 15 triệu tấn dầu mỗi năm, chiếm 5,6% công suất lọc dầu của Nga. Nhà máy này sản xuất dầu diesel, xăng và nhiên liệu hàng không, đóng vai trò then chốt đối với hậu cần quân sự của Nga.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay cuộc tấn công được tiến hành với sự phối hợp giữa lực lượng không người lái, tình báo quân sự (HUR) và các lực lượng khác.

Các quan chức Nga trước đó cùng ngày đã thông tin về một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu này. Thống đốc vùng Volgograd, ông Andrey Bocharov, cho biết đòn tấn công đã gây tràn dầu và cháy tại cơ sở, nhưng không có thương vong.

Nga chặn kế hoạch tên lửa của Ukraine?

Hãng TASS ngày 14.8 đưa tin ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine dự kiến sản xuất 200 tên lửa Sapsan mỗi tháng trước khi kế hoạch này bị Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) làm gián đoạn.

Đài RT đã công bố các thông tin liên lạc do FSB nghe được liên quan đến vấn đề này từ các nhân viên thuộc khu công nghiệp quân sự Ukraine.

"Chúng tôi dự định sản xuất 200 quả mỗi tháng", một người trong cuộc trò chuyện cho biết. Người này cũng nhấn mạnh rằng tên lửa Sapsan được ngụy trang thành thùng chứa, chỉ mở ra khi sẵn sàng đưa vào chiến đấu.

Sau đó, nội dung cuộc trò chuyện đề cập cuộc tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở sản xuất linh kiện Sapsan. Theo đó, 30 UAV và nhiều đạn dược đã đánh trúng các doanh nghiệp này.

Theo một tài liệu của FSB, thiệt hại mà Ukraine phải chịu do các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất tên lửa tầm xa Sapsan lớn hơn nhiều so với tổn thất mà Nga gánh chịu trong chiến dịch Spiderweb, khi Ukraine tấn công các máy bay ném bom chiến lược Nga hôm 1.6.

Ông Zelensky đến Anh

Theo The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến London vào ngày 14.8, được Thủ tướng Anh Keir Starmer đón tiếp, chỉ một ngày trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga diễn ra tại Alaska (Mỹ).

Văn phòng của ông Starmer tiết lộ rất ít chi tiết về chương trình làm việc của ông Starmer trong cuộc gặp với ông Zelensky, theo Sky News. Hai nhà lãnh đạo bắt tay, ôm nhau và bước vào bên trong, trong khi phớt lờ các câu hỏi từ phóng viên.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Zelensky đã duy trì liên lạc chặt chẽ với các đồng minh châu Âu.

Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump phát biểu trước khi gặp nhau

Phát biểu với các quan chức cấp cao Nga vào ngày 14.8, Tổng thống Putin nói rằng Mỹ đang "nỗ lực chân thành" để dừng chiến sự ở Ukraine, đồng thời cho rằng Moscow và Washington có thể đồng ý về một thỏa thuận vũ khí hạt nhân trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm củng cố hòa bình, theo Reuters.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump muốn dùng mọi cách để chấm dứt chiến sự ở Ukraine một cách hòa bình. Phát biểu trên Đài Fox News, ông Trump nói rằng các lệnh cấm vận và biện pháp kinh tế "rất mạnh mẽ". Ông Trump cho biết sẽ gọi điện cho Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu nếu cuộc gặp với ông Putin diễn ra tốt đẹp.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết sẽ không gọi điện nếu đó sẽ là cuộc gặp tồi tệ, đồng thời nói rằng ông không biết sẽ đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức hay không. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng không chắc sẽ có cuộc họp báo chung sau cuộc gặp như Điện Kremlin đã thông tin.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump hy vọng đạt được lệnh ngừng giao tranh ở Ukraine, nhưng một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Liên quan vấn đề viện trợ, Tổng thống Zelensky cho hay đến nay Kyiv đã nhận được cam kết hỗ trợ 1,5 tỉ USD từ các đồng minh châu Âu để mua vũ khí của Mỹ, trong cơ chế mà ông nói là "thực sự củng cố khả năng phòng thủ" của Ukraine.

Ông Zelensky cho biết Hà Lan đóng góp 500 triệu USD, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển cùng cam kết 500 triệu USD và Đức cam kết thêm 500 triệu USD.