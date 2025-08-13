Nhà Trắng kiểm soát cảnh sát Washington D.C

Đồng thời, nhà lãnh đạo triển khai 800 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô nhằm khôi phục trật tự tại thành phố. Theo Reuters, Đặc khu Columbia hoạt động theo Đạo luật Tự quản, với quyền hành tối cao thuộc về Quốc hội Mỹ nhưng cư dân thành phố được phép bầu thị trưởng và hội đồng thành phố. Đạo luật cũng cho phép tổng thống tiếp quản lực lượng cảnh sát thủ đô trong 30 ngày khi xảy ra tình trạng khẩn cấp.

Lực lượng cảnh sát tại Washington D.C Ảnh: AFP

Phát biểu tại phòng báo chí của Nhà Trắng bên cạnh các quan chức hàng đầu, ông Trump lý giải động thái này nhằm "giải phóng thủ đô khỏi tội phạm, đổ máu, hỗn loạn và tình trạng bẩn thỉu" được gây ra bởi "các băng nhóm bạo lực, tội phạm khát máu và người vô gia cư". Ông gọi đây là "ngày giải phóng D.C" và cam kết "giành lại thủ đô".

Sau tuyên bố của ông Trump, Thị trưởng D.C Muriel Bowser công nhận quyền hạn của nhà lãnh đạo nhưng khẳng định không có tình trạng khẩn cấp tại thủ đô và gọi động thái của tổng thống là "gây bất an và chưa từng có tiền lệ". Bà Bowser và nhiều thành viên đảng Dân chủ khác cho rằng ông Trump sử dụng số liệu cũ và nhấn mạnh tỷ lệ tội phạm bạo lực vào năm 2024 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm.

Theo Reuters, tội phạm bạo lực tại Washington D.C tăng cao vào năm 2023 nhưng đã giảm 35% vào năm 2024. Trong 7 tháng từ đầu năm nay, tỷ lệ này tiếp tục giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.