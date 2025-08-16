Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu chở đạn và linh kiện UAV Nga trên biển Caspi

Quân đội Ukraine ngày 15.8 thông báo đã tấn công tàu Port Olya-4 chở linh kiện máy bay không người lái (UAV) Shahed và đạn dược từ Iran vào ngày 14.8. Con tàu khi đó đậu tại cảng Olya ở biển Caspi, gần tỉnh Astrakhan, cách xa tiền tuyến hơn 800 km.

Tàu Port Olya-4 bị chìm một phần ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MILITARNYI

Theo tờ The Guardian, các hình ảnh cho thấy con tàu chở hàng bị chìm một phần. Theo trang Militarnyi, cuộc tấn công do Lực lượng các chiến dịch đặc biệt của Ukraine tiến hành.

Dữ liệu từ trang theo dõi tàu thuyền Marine Traffic cho thấy tàu Port Olya-4 ở ngoài khơi Iran vào ngày 1.8. Đến ngày 12.8, con tàu trên đường đến Nga và đến ngày 14.8, tàu bị tấn công gần cảng Olya.

Bộ Tài chính Mỹ và tình báo quân sự Ukraine từng ghi nhận tàu Port Olya-4 thường xuyên di chuyển tại biển Caspi, vận chuyển hàng hóa giữa Iran và Nga.

Tàu Port Olya-4 di chuyển qua kênh đào Suez (Ai Cập) hồi năm 2015 ẢNH: REUTERS

Công ty an ninh hàng hải Ambrey tại Anh cho rằng đây là lần đầu tiên Ukraine tấn công trực tiếp vào cảng Olya và khiến một tàu chìm. Cũng theo chuyên san quân sự The War Zone, đây có thể là lần đầu tiên Ukraine tấn công thành công một tàu tại biển Caspi.

Phía Nga xác nhận một vụ tấn công bằng UAV tại Olya. Tỉnh trưởng Astrakhan Igor Babushkin nói rằng tất cả UAV đã bị khắc chế bởi tác chiến điện tử hoặc bị phá hủy và không gây thiệt hại nào cho cơ sở hạ tầng cảng. Tuy nhiên, một tàu bị hư hại do mảnh vỡ từ UAV bị bắn rơi.

Báo Mỹ: Nhiều tay súng nước ngoài ở Ukraine thiệt mạng vì tên lửa Nga

Trong năm nay, Ukraine đã duy trì tần suất tấn công bằng UAV tầm xa vào các cơ sở lọc dầu và hạ tầng năng lượng của Ukraine. Cảng Olya là nút hậu cần quan trọng cho việc cung cấp hàng hóa quân sự từ Iran sang Nga, theo tuyên bố ngày 15.8 của quân đội Ukraine.

UAV Shahed được Nga sử dụng thường xuyên trong các cuộc tấn công Ukraine. UAV này được thiết kế tại Iran.