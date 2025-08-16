Tình báo Ukraine nói Nga sắp thử tên lửa 'bất khả chiến bại' Burevestnik

Ông Andriy Yusov, phát ngôn viên Tình báo quân sự Ukraine, ngày 15.8 đã gửi văn bản cho Reuters ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo Reuters.

Ông Yusov không đưa ra đánh giá về thời điểm có thể diễn ra cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik của Nga.

Ảnh vệ tinh cho thấy thiết bị tại bãi thử Pankovo trên đảo Yuzhny, thuộc quần đảo Novaya Zemlya ở biển Barents (Nga) ngày 7.8.2025 Ảnh: Reuters

Trước đó, Hãng tin Reuters ngày dẫn thông tin từ 2 nhà nghiên cứu Mỹ và một nguồn tin an ninh phương Tây cho hay Nga đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa Burevestnik tại bãi thử Pankovo trên quần đảo Novaya Zemlya thuộc biển Barents.

Theo các nhà nghiên cứu, hình ảnh từ công ty vệ tinh thương mại Planet Labs cho thấy các hoạt động gia tăng đáng kể tại địa điểm này, gồm sự gồm việc tăng cường nhân sự, thiết bị, cùng tàu và máy bay từng xuất hiện trong các lần thử tên lửa 9M730 Burevestnik trước đây.

Ông Yusov cho rằng: "Nga đang chuẩn bị cho một đợt thử nghiệm mới đối với tên lửa 9M730 Burevestnik. Mục đích của các cuộc thử nghiệm này là để xác nhận các giải pháp khoa học và kỹ thuật mà tên lửa đã triển khai."

"Nếu thành công, Nga sẽ tận dụng kết quả thử nghiệm để bảo vệ lợi ích của mình trong các cuộc đàm phán với phương Tây", vị quan chức Ukraine nhận định.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố Burevestnik (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) là tên lửa "bất khả chiến bại" trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo bay khó dự đoán.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ khả năng tên lửa có thể xuyên thủng lá chắn phòng thủ. Họ cho rằng nó có thể không mang lại năng lực mới cho Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ phát tán phóng xạ dọc đường bay.

Theo Tổ chức Sáng kiến đe dọa hạt nhân (NTI-Mỹ), Burevestnik có kết quả thử nghiệm kém, chỉ 2 lần thành công một phần trong số 13 vụ thử được ghi nhận.