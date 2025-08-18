Chiến sự Ukraine ngày 1.271: Nga đồng ý để Ukraine được đảm bảo an ninh?

Nga tuyên bố chặn 300 UAV Ukraine

Quân đội Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc giao tranh vào ngày 17.8. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 60 máy bay không người lái (UAV) và 1 tên lửa Iskander nhằm vào lãnh thổ Ukraine trong rạng sáng 17.8.

Tỉnh trưởng Vadym Filashkin ở Donetsk, miền đông Ukraine cho biết các cuộc giao tranh diễn ra căng thẳng, nêu rằng đợt tấn công của Nga vào tỉnh này khiến 5 người thiệt mạng, theo AFP.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo vào ngày 17.8, lực lượng Nga đã tập trung các cuộc tấn công dữ dội nhất vào mặt trận Pokrovsk và Novopavlivka. Quân đội Ukraine nêu thêm đã đẩy lui các đợt tiến công của Moscow tại thành phố Pokrovsk ở Donetsk từ ngày 4 - 16.8, đẩy lui quân Nga khỏi các khu định cư gần Pokrovsk gồm Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vesele, Zolotyi Kolodiaz.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện tại Kharkiv ngày 16.8 ẢNH: REUTERS

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố các đợt tấn công trong ngày 17.8 đã làm hư hại các kho chứa tên lửa Sapsan ở khắp Ukraine.

Trong thông báo trên kênh Telegram chính thức, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường và ít nhất 300 UAV Ukraine trong ngày 17.8.V

Tại tỉnh Kursk của Nga, quyền Tỉnh trưởng Alexander Khinstein cho biết cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã khiến 1 người thiệt mạng. Trong khi tại tỉnh Voronezh (Nga), Tỉnh trưởng Alexander Gusev nói UAV Ukraine đã tập kích vào một nhà ga đường sắt, khiến một nhân viên bị thương. Kyiv cho hay đợt tấn công này, nhằm vào nhà ga Liski, đã làm gián đoạn hoạt động hậu cần của lực lượng Moscow.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và các mục tiêu dân sự.

Nga đồng ý để Ukraine được bảo vệ "như thành viên NATO"?

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 17.8 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý cho phép áp dụng điều khoản phòng thủ tập thể cho Ukraine trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Theo CNN, Nga đồng ý rằng Mỹ và các nước Liên minh châu Âu (EU) có thể đề nghị bảo vệ Ukraine tương tự Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đặc phái viên Mỹ Witkoff nêu thêm ông Putin phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Do đó, hai bên đã thảo luận phương án mà Ukraine có thể đồng ý, trong đó bao gồm Mỹ có thể cung cấp hỗ trợ như Điều 5 NATO mà không cần Kyiv gia nhập khối này.

Nội dung Điều 5 quy định, một cuộc tấn công vào một thành viên bất kỳ cũng là cuộc tấn công của cả khối và sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ tập thể.

Ông Witkoff cho biết đây là lần đầu tiên Mỹ thấy phía Nga đồng ý một điều khoản quan trọng như vậy để có thỏa thuận hòa bình.

Hiện Moscow chưa phản hồi về thông tin ông Witkoff đưa ra. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho rằng Nga sẽ không chấp nhận để Ukraine hưởng đảm bảo an ninh, theo AFP.

Cách Nga - Ukraine hình thành đường dây mật liên lạc trao đổi tù binh

Theo báo Ukrainska Pravda ngày 17.8, Nga và Ukraine đã thiết lập đường dây mật giữa cơ quan tình báo quân đội 2 nước, nhằm đàm phán về việc trao đổi tù binh kể từ khi chiến sự bùng phát.

Cụ thể, hồi tháng 3.2022, chuẩn tướng Dmytro Usov thuộc Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) phát hiện điện thoại trong túi một binh sĩ Nga thiệt mạng gần thủ đô Kyiv (Ukraine). Ông đã sử dụng nó để liên lạc với phía bộ chỉ huy Nga và đề xuất triển khai đợt trao đổi tử sĩ đầu tiên. Từ đó, hoạt động này mở rộng và đến nay đã có nhiều đợt trao đổi tù binh, thi thể quân nhân giữa hai phía.

Tù binh Nga được thả trong cuộc trao đổi tù binh Nga - Ukraine ngày 14.8 ẢNH: REUTERS

Ban đầu, giữa hai bên không có sự tin tưởng nhau. Mọi chuyện dần thay đổi khi ông Alexander Zorin, một vị tướng của Nga sinh ra tại Ukraine, liên lạc với phía Ukraine và từ đó có nhiều cuộc trao đổi giữa ông Zorin và ông Usov.

“Dù chúng tôi là kẻ thù của nhau, chúng tôi đã thiết lập các mức độ liên lạc nhất định”, ông Usov nói. Hoạt động trao đổi tù binh và tử sĩ được xem là một trong những vấn đề hiếm hoi và Kyiv và Moscow có những đồng thuận.

Các nhà sử học quân sự cũng tương đối bất ngờ khi Nga và Ukraine có thể phối hợp tốt trong việc trao đổi tù binh giữa cuộc xung đột đang diễn ra. Các chuyên gia viện dẫn trong những cuộc xung đột ở thế kỷ 20, tù binh có thể bị giam giữ trong nhiều năm.

Tù binh Ukraine được thả trong cuộc trao đổi tù binh Nga - Ukraine ngày 14.8 ẢNH: REUTERS

Ukraine, châu Âu chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17.8 đã có cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông cùng nhiều lãnh đạo các nước đồng minh hàng đầu tại châu Âu sẽ có lịch trình đến Mỹ trong ngày 18.8 để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Reuters đưa tin tại cuộc họp, ông Zelensky khẳng định lại lập trường cần có lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trước khi đạt thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine cho biết Kyiv chưa nắm hết toàn bộ yêu cầu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump. Ông Zelensky cho biết có những vấn đề sẽ mất nhiều thời gian nghiên cứu, song cho rằng cần phải ngừng giao tranh ở tiền tuyến trước tiên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xuất hiện trên màn hình chính, trong cuộc họp trực tuyến ngày 17.8 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Đài RT ngày 17.8 dẫn lời Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng Liên minh châu Âu (EU) và Anh không nên đánh giá quá cao vai trò của họ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Ông Zelensky sẽ đến Mỹ gặp ông Trump và tất nhiên châu Âu cũng sẽ có vai trò. Tuy nhiên, các nước Tây Âu không nên đánh giá bản thân quá cao. Sự đoàn kết của châu Âu là quan trọng, nhưng vai trò quyết định trong cuộc chiến sẽ phụ thuộc vào Mỹ”, ông Merz nói trong buổi phỏng vấn với Đài ZDF.