Lãnh đạo châu Âu nào sẽ tới Mỹ tiếp sức cho ông Zelensky gặp ông Trump?

Giới lãnh đạo tại châu Âu trong ngày 17.8 đã có những động thái chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ để hỗ trợ Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Trump. Cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 18.8 để thảo luận giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo Đài BBC, tính đến tối 17.8 theo giờ Việt Nam, những lãnh đạo châu Âu xác nhận sẽ đến Mỹ bao gồm: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Brussels, Bỉ ngày 17.8

ẢNH: AFP

Ngoài ra, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cũng sẽ có mặt trong cuộc họp tại Nhà Trắng.

Trước đó, viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 16.8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông Zelensky sẽ đến Nhà Trắng vào chiều 18.8 theo giờ địa phương (khoảng rạng sáng 19.8 giờ Việt Nam).

Chính phủ Đức cho biết cuộc đàm phán tại Mỹ sẽ giải quyết vấn đề lãnh thổ, đảm bảo an ninh cho Ukraine, cũng như tạo thêm sự hỗ trợ cho Kyiv trong cuộc xung đột với Nga.

Trong ngày 17.8, lãnh đạo Anh, Đức, Pháp đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên trong “Liên minh sẵn sàng” - một nhóm gồm hàng chục đồng minh ủng hộ Ukraine. Bà Ursula von der Leyen đã đón tiếp Tổng thống Zelensky tại Bỉ cùng ngày 17.8 và cả hai sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến nói trên.

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo châu Âu muốn trực tiếp hỗ trợ lập trường của ông Zelensky trong chuyến thăm Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Trump có thể gây sức ép để yêu cầu Kyiv sớm chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15.8, Tổng thống Trump đã điện đàm với người đồng cấp Zelensky và các lãnh đạo châu Âu để trao đổi về nội dung cuộc họp, theo AFP.

Tổng thống Zelensky khẳng định đã có "cuộc trò chuyện dài và thực chất" với ông Trump, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu tham gia mọi giai đoạn của cuộc đàm phán.