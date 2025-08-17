Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lãnh đạo châu Âu nào sẽ tới Mỹ tiếp sức cho ông Zelensky gặp ông Trump?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
17/08/2025 20:20 GMT+7

Nhiều lãnh đạo châu Âu xác nhận sẽ đến Mỹ dự cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.8.

Giới lãnh đạo tại châu Âu trong ngày 17.8 đã có những động thái chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ để hỗ trợ Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Trump. Cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng ngày 18.8 để thảo luận giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo Đài BBC, tính đến tối 17.8 theo giờ Việt Nam, những lãnh đạo châu Âu xác nhận sẽ đến Mỹ bao gồm: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Lãnh đạo châu Âu nào sẽ tới Mỹ tiếp sức cho ông Zelensky gặp ông Trump?- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Brussels, Bỉ ngày 17.8

ẢNH: AFP

Ngoài ra, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cũng sẽ có mặt trong cuộc họp tại Nhà Trắng.

Trước đó, viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 16.8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông Zelensky sẽ đến Nhà Trắng vào chiều 18.8 theo giờ địa phương (khoảng rạng sáng 19.8 giờ Việt Nam).

Chính phủ Đức cho biết cuộc đàm phán tại Mỹ sẽ giải quyết vấn đề lãnh thổ, đảm bảo an ninh cho Ukraine, cũng như tạo thêm sự hỗ trợ cho Kyiv trong cuộc xung đột với Nga.

Trong ngày 17.8, lãnh đạo Anh, Đức, Pháp đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên trong “Liên minh sẵn sàng” - một nhóm gồm hàng chục đồng minh ủng hộ Ukraine. Bà Ursula von der Leyen đã đón tiếp Tổng thống Zelensky tại Bỉ cùng ngày 17.8 và cả hai sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến nói trên.

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo châu Âu muốn trực tiếp hỗ trợ lập trường của ông Zelensky trong chuyến thăm Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Trump có thể gây sức ép để yêu cầu Kyiv sớm chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15.8, Tổng thống Trump đã điện đàm với người đồng cấp Zelensky và các lãnh đạo châu Âu để trao đổi về nội dung cuộc họp, theo AFP.

Tổng thống Zelensky khẳng định đã có "cuộc trò chuyện dài và thực chất" với ông Trump, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu tham gia mọi giai đoạn của cuộc đàm phán.

Tin liên quan

Ông Trump khuyên ông Zelensky nên đồng ý thỏa thuận với Nga

Ông Trump khuyên ông Zelensky nên đồng ý thỏa thuận với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine nên đạt thỏa thuận để chấm dứt chiến sự với Nga vì 'Nga là cường quốc rất lớn, và họ thì không'.

Sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, tương lai nào cho Ukraine?

Khám phá thêm chủ đề

Zelensky Trump châu Âu nga Ursula von der Leyen NATO tổng thống mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận