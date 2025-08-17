Ông Trump khuyên ông Zelensky nên đồng ý thỏa thuận với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky gặp bên lề ở hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague (Hà Lan) hôm 25.6 ảnh: reuters

Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga tại Alaska hôm 16.8, Tổng thống Trump nói với người đồng cấp Volodymyr Zelensky rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị ngừng giao tranh ở đa số các tiền tuyến nếu lực lượng Ukraine rút hoàn toàn khỏi Donetsk, theo Reuters hôm nay 17.8 dẫn một nguồn thạo tin.

Cụ thể, lực lượng Nga sẽ ngừng đà tấn công ở các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, nơi những thành phố chính vẫn đang nằm dưới quyền kiểm soát của phía Ukraine, theo AFP.

Nguồn tin này tiết lộ ông Zelensky đã bác bỏ bỏ yêu cầu trên. Nga hiện kiểm soát 1/5 lãnh thổ ở Ukraine, bao gồm khoảng 3/4 Donetsk.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng cho biết đã đồng ý với ông Putin về việc nên đạt được thỏa thuận hòa bình mà không cần phải ngừng bắn trước, điều Ukraine và các đồng minh châu Âu của chính quyền Kyiv từng yêu cầu.

Đây là một thay đổi đáng chú ý so với quan điểm trước khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga diễn ra. Lúc ấy, ông Trump nhấn mạnh sẽ không vui nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại cuộc họp.

Ông Zelensky xác nhận quay lại Nhà Trắng

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cảnh báo việc Nga từ chối ngừng giao tranh sẽ làm phức tạp thêm cho nỗ lực tìm kiếm hòa bình lâu dài. “Chấm dứt giết chóc là điều then chốt để kết thúc chiến sự", ông nhấn mạnh trên mạng xã hội X (tên cũ Twitter).

Dù vậy, ông Zelensky cho biết sẽ gặp ông Trump ở thủ đô Washington D.C của Mỹ vào ngày 18.8.

Ông Trump cũng nói rằng có khả năng sẽ diễn ra cuộc gặp ba bên giữa ông, ông Putin và ông Zelensky trong thời gian tới.

Các đồng minh châu Âu hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Trump nhưng cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và siết chặt cấm vận đối với Nga. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu có thể tham gia cuộc gặp giữa hai Tổng thống Mỹ - Ukraine tại Nhà Trắng hôm 18.8.

Ông Trump cho rằng Ukraine nên đồng ý

Sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska, những lời nhận xét của ông Trump về cuộc gặp kéo dài ba giờ với ông Putin đa số trùng với các quan điểm công khai của Moscow, rằng việc đạt được một thỏa thuận toàn diện sẽ rất phức tạp vì lập trường hai bên “hoàn toàn đối lập".

Tổng thống Putin không đưa ra bất kỳ thay đổi nào về những yêu cầu lâu nay của chính quyền Moscow. Ông cũng không đề cập đến khả năng gặp ông Zelensky. TASS dẫn lời Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận cuộc gặp ba bên vẫn chưa được thảo luận.

Trả lời phỏng vấn Đài Fox News, Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận đang ở gần. "Ukraine phải đồng ý thôi. Có lẽ họ sẽ nói không", theo ông.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho ông Zelensky, ông Trump trả lời: “Phải chấp nhận một thỏa thuận". "Nhìn đi, Nga là một cường quốc rất lớn, và họ thì không", ông bổ sung.