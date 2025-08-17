Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump khuyên ông Zelensky nên đồng ý thỏa thuận với Nga

Thụy Miên
Thụy Miên
17/08/2025 07:02 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine nên đạt thỏa thuận để chấm dứt chiến sự với Nga vì 'Nga là cường quốc rất lớn, và họ thì không'.

Ông Trump khuyên ông Zelensky nên đồng ý thỏa thuận với Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky gặp bên lề ở hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague (Hà Lan) hôm 25.6

ảnh: reuters

Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga tại Alaska hôm 16.8, Tổng thống Trump nói với người đồng cấp Volodymyr Zelensky rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị ngừng giao tranh ở đa số các tiền tuyến nếu lực lượng Ukraine rút hoàn toàn khỏi Donetsk, theo Reuters hôm nay 17.8 dẫn một nguồn thạo tin.

Cụ thể, lực lượng Nga sẽ ngừng đà tấn công ở các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, nơi những thành phố chính vẫn đang nằm dưới quyền kiểm soát của phía Ukraine, theo AFP.

Nguồn tin này tiết lộ ông Zelensky đã bác bỏ bỏ yêu cầu trên. Nga hiện kiểm soát 1/5 lãnh thổ ở Ukraine, bao gồm khoảng 3/4 Donetsk.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng cho biết đã đồng ý với ông Putin về việc nên đạt được thỏa thuận hòa bình mà không cần phải ngừng bắn trước, điều Ukraine và các đồng minh châu Âu của chính quyền Kyiv từng yêu cầu.

Đây là một thay đổi đáng chú ý so với quan điểm trước khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga diễn ra. Lúc ấy, ông Trump nhấn mạnh sẽ không vui nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại cuộc họp.

Ông Zelensky xác nhận quay lại Nhà Trắng

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cảnh báo việc Nga từ chối ngừng giao tranh sẽ làm phức tạp thêm cho nỗ lực tìm kiếm hòa bình lâu dài. “Chấm dứt giết chóc là điều then chốt để kết thúc chiến sự", ông nhấn mạnh trên mạng xã hội X (tên cũ Twitter).

Dù vậy, ông Zelensky cho biết sẽ gặp ông Trump ở thủ đô Washington D.C của Mỹ vào ngày 18.8.

Ông Trump cũng nói rằng có khả năng sẽ diễn ra cuộc gặp ba bên giữa ông, ông Putin và ông Zelensky trong thời gian tới.

Các đồng minh châu Âu hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Trump nhưng cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và siết chặt cấm vận đối với Nga. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu có thể tham gia cuộc gặp giữa hai Tổng thống Mỹ - Ukraine tại Nhà Trắng hôm 18.8.

Ông Trump cho rằng Ukraine nên đồng ý

Sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska, những lời nhận xét của ông Trump về cuộc gặp kéo dài ba giờ với ông Putin đa số trùng với các quan điểm công khai của Moscow, rằng việc đạt được một thỏa thuận toàn diện sẽ rất phức tạp vì lập trường hai bên “hoàn toàn đối lập".

Tổng thống Putin không đưa ra bất kỳ thay đổi nào về những yêu cầu lâu nay của chính quyền Moscow. Ông cũng không đề cập đến khả năng gặp ông Zelensky. TASS dẫn lời Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận cuộc gặp ba bên vẫn chưa được thảo luận.

Trả lời phỏng vấn Đài Fox News, Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận đang ở gần. "Ukraine phải đồng ý thôi. Có lẽ họ sẽ nói không", theo ông.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho ông Zelensky, ông Trump trả lời: “Phải chấp nhận một thỏa thuận". "Nhìn đi, Nga là một cường quốc rất lớn, và họ thì không", ông bổ sung.

Tin liên quan

Ông Zelensky sắp đến gặp ông Trump sau thượng đỉnh Mỹ - Nga

Ông Zelensky sắp đến gặp ông Trump sau thượng đỉnh Mỹ - Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Washington để gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump, sau khi ông Trump điện đàm thông báo kết quả cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE thỏa thuận hòa bình cuộc gặp Mỹ - Nga Trump Vladimit Putin Zelensky
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận