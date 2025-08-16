Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Zelensky sắp đến gặp ông Trump sau thượng đỉnh Mỹ - Nga

Khánh An
Khánh An
16/08/2025 15:15 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Washington để gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump, sau khi ông Trump điện đàm thông báo kết quả cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky thăm Washington sau thượng đỉnh Mỹ - Nga: Diễn biến chính trị quan trọng - Ảnh 1.

Ông Trump (phải) gặp ông Zelensky tại New York hồi tháng 9.2024

Hãng Reuters ngày 16.8 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ đến Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 18.8.

Phát biểu được đưa ra sau khi thượng đỉnh Mỹ - Nga giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra tại Alaska hôm 15.8 (giờ địa phương). Tổng thống Trump đã điện đàm với Tổng thống Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu khi trở về từ cuộc gặp này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nằm trong số những người tham gia cuộc điện đàm, trong đó ông Trump thông báo với các nhà lãnh đạo châu Âu về cuộc gặp thượng đỉnh, theo phát ngôn viên của bà von der Leyen.

Tổng thống Trump nói gì sau cuộc gặp 'điểm 10' với Tổng thống Putin?

Một quan chức NATO cho hay Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng tham gia cuộc điện đàm, trong khi Điện Elysee xác nhận về sự tham gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo Ủy ban châu Âu, cuộc điện đàm còn có sự tham gia của lãnh đạo các nước Đức, Phần Lan, Ba Lan, Ý và Anh.

Phóng viên Barak Ravid của trang Axios dẫn một nguồn tin cho hay ông Trump nói chuyện trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Sau đó, ông Zelensky cho biết mình sẽ đến Washington vào ngày 18.8.

Viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky nói rằng nước này sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng và ủng hộ cuộc gặp 3 bên giữa lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga.

"Ukraine tái khẳng định sẵn sàng nỗ lực hết mức để đạt được hòa bình. Chúng tôi ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về một cuộc gặp 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Ukraine nhấn mạnh rằng những vấn đề then chốt có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo, và hình thức 3 bên là phù hợp", ông viết.

Cuộc gặp thượng đỉnh được trông đợi tại Alaska vào ngày 16.8 (giờ Việt Nam) không đem lại thỏa thuận nào để giải quyết hoặc tạm dừng chiến sự tại Ukraine, dù ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều mô tả rằng cuộc trao đổi mang tính xây dựng.

Trong cuộc họp báo ngắn sau cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ ở Alaska, 2 nhà lãnh đạo cho biết họ đã đạt được tiến triển trong một số vấn đề, nhưng không nêu cụ thể và cũng không trả lời câu hỏi nào. Ông Trump cũng không trả lời câu hỏi tại Căn cứ Không quân Andrews.

Nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh trên, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump cho thấy có thể đối thoại không cần điều kiện tiên quyết, ngay cả khi chiến sự tại Ukraine tiếp diễn.

Khám phá thêm chủ đề

