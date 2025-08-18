Ông Trump hé lộ điều kiện cho Ukraine: từ bỏ Crimea và không vào NATO

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 18.8, Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Zelensky của Ukraine có thể chấm dứt xung đột với Nga "gần như ngay lập tức nếu ông ấy muốn, hoặc có thể tiếp tục chiến đấu".

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump hé lộ sức ép mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải đối diện trong cuộc đàm phán tại Nhà Trắng ngày 18.8 để chấm dứt xung đột. Hai điều kiện mà ông Trump nêu ra là Ukraine từ bỏ bán đảo Crimea và không bao giờ gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan hồi tháng 6 ẢNH: REUTERS

Nga tuyên bố sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014 bất chấp Kyiv phản đối. Ông Trump cho rằng vùng lãnh thổ này đã bị cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama "cho đi" cách đây 12 năm mà không có một phát súng nào nổ ra. Ông Obama chưa bình luận về tuyên bố này.

"Không lấy lại Crimea do ông Obama cho đi (12 năm trước, mà không có phát súng nào) và Ukraine không vào NATO. Một số điều sẽ không bao giờ thay đổi", Tổng thống Mỹ viết.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ cùng châu Âu có thể đưa ra cam kết an ninh cho Ukraine nhưng không phải theo hình thức kết nạp nước này vào NATO, "bởi vì có một số điều sẽ không xảy ra", TASS dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên trên chuyến bay hôm 15.8 đến Alaska.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, người tham gia cuộc đàm phán tại Alaska, ngày 17.8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với việc Mỹ và châu Âu đưa ra đảm bảo an ninh cho Ukraine, tương tự như nội dung hiệp ước phòng vệ tập thể của NATO.

Phía Nga chưa xác nhận thông tin đã đồng ý với việc Mỹ đưa ra sự đảm bảo an ninh cho Ukraine như Điều 5 của NATO, theo CNN.

Ông Witkoff còn nói rằng Nga đã làm rõ họ muốn các vùng lãnh thổ được xác định theo ranh giới pháp lý thay vì theo ranh giới trên tiền tuyền. "Có một cuộc thảo luận quan trọng sẽ diễn ra về Donetsk và điều sẽ xảy ra tại đó. Cuộc thảo luận đó sẽ được làm rõ vào thứ hai (ngày 18.8)", ông Witkoff nói, ý nhắc đến cuộc gặp của Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington D.C ngày 18.8.

AP dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết, trong cuộc điện đàm với các đồng minh châu Âu sau hội nghị Alaska, Tổng thống Trump nói rằng ông Putin khẳng định mong muốn có được hai vùng Donetsk và Luhansk. Nga tuyên bố sáp nhập 2 vùng này cùng Zaporizhzhia và Kherson vào năm 2022 nhưng Ukraine không công nhận.

Reuters dẫn thông báo mới nhất từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống Zelensky vào 13 giờ 15 ngày 18.8 (0 giờ 15 ngày 19.8, giờ Việt Nam). Hai bên sẽ họp chung với các nhà lãnh đạo châu Âu sau đó khoảng 2 giờ.