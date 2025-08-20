Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump tiết lộ cách Mỹ có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
20/08/2025 07:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.8 tuyên bố ông loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ tại Ukraine, nhưng đã gợi ý cách khác nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Một ngày sau khi Tổng thống Trump cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine để giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài 3 năm rưỡi, con đường dẫn đến hòa bình vẫn còn chưa chắc chắn khi Mỹ và các đồng minh chuẩn bị xem xét khả năng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo Reuters.

"Khi nói đến an ninh, người châu Âu sẵn sàng triển khai binh sĩ trên bộ. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ, đặc biệt có thể là... bằng đường hàng không", ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình "Fox & Friends" của Đài Fox News ngày 19.8 (giờ Mỹ), nhưng không nói rõ thêm chi tiết.

Ông Trump gợi ý cách Mỹ có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18.8

Ảnh: Reuters

Bản chất của hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine theo một thỏa thuận hòa bình vẫn chưa rõ ràng. Hỗ trợ trên không có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc máy bay chiến đấu thực thi vùng cấm bay, theo Reuters.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã xác nhận hỗ trợ trên không của Mỹ là "một lựa chọn và một khả năng", nhưng cũng giống Tổng thống Trump, bà Leavitt không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.

"Tổng thống đã tuyên bố chắc chắn rằng binh sĩ Mỹ sẽ không hiện diện trên đất Ukraine, nhưng chúng tôi chắc chắn có thể hỗ trợ phối hợp và có thể cung cấp các biện pháp đảm bảo an ninh khác cho các đồng minh châu Âu của chúng tôi", bà Leavitt phát biểu tại một cuộc họp báo.

Vì sao cuộc gặp Trump - Zelensky không bàn vấn đề lãnh thổ Ukraine?

Cũng trong ngày 19.8, Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trong quá trình sắp xếp một cuộc gặp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, theo Reuters.

Một quan chức Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump hôm 19.8 đã thảo luận với Thủ tướng Hungary Viktor Orban về khả năng chọn thủ đô Budapest là một địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai ông Zelensky và Putin.

Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi các phái đoàn của hai nước đã gặp nhau trước đây, cũng đã được đề cập, theo một quan chức Mỹ cấp cao. Thụy Sĩ, quốc gia trung lập, cũng cho hay nước này sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Putin cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 18.8 nói rằng Tổng thống Putin đã đề nghị một cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky, nhưng Điện Kremlin chưa đưa ra cam kết rõ ràng nào, theo Reuters. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 19.8 nhấn mạnh Moscow không bác bỏ bất kỳ hình thức nào cho các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine, nhưng bất kỳ cuộc gặp nào giữa hai nhà lãnh đạo "phải được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng".

