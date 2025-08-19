Ông Trump 'hào phóng' mỹ từ với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng

Ông Trump và các nhà lãnh đạo tại cuộc gặp thượng đỉnh hôm 18.8 ẢNH: AP

Theo tờ The Hill, khi cuộc họp bắt đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng nhiều từ hoa mỹ để giới thiệu các nhà lãnh đạo châu Âu như "nhà lãnh đạo chính trị vĩ đại" hay "nguồn cảm hứng của tôi".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte được ông chủ Nhà Trắng mô tả là "một quý ông vĩ đại, nhà lãnh đạo chính trị vĩ đại ở châu Âu nói chung, nhưng giờ đây ông ấy là Tổng thư ký NATO và ông đang làm một công việc tuyệt vời".

Trước cuộc gặp trên, ông Rutte nói rằng liên minh sẽ "đảm bảo rằng Ukraine có được những thứ cần thiết để tiếp tục cuộc chiến".

Về Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Trump giới thiệu rằng đây là "người bạn của chúng ta, của tôi và đang làm rất tốt". "Và mọi người rất thích ông ấy. Chúng ta đều thích ông ấy", ông Trump giới thiệu.

Sau cuộc họp căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 2, ông Starmer đã dành cho nhà lãnh đạo Ukraine một cái ôm nồng hậu. "Ngài có được sự ủng hộ hoàn toàn từ Vương quốc Anh, và chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine bao lâu cũng được", ông Starmer nói trong cuộc họp báo với ông Zelensky hồi tháng 3.

Đến lượt Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Trump đặc biệt dành nhiều lời khen ngợi khi giới thiệu và nói rằng mình "đã thích ông ấy ngay từ ngày đầu tiên".

"Như mọi người đều biết, Tổng thống Macron của Pháp đã ở bên tôi từ đầu, là một trong những nhân vật ngoại giao đầu tiên tôi gặp, và tôi đã thích ông ấy ngay từ ngày đầu. Bây giờ tôi còn thích ông ấy hơn nữa", theo ông Trump.

Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp từng khen ngợi sau khi ông Trump kêu gọi Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày hoặc đối diện các lệnh cấm vận.

Về thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Trump nói rằng bà "là một nhà lãnh đạo thực sự vĩ đại và là nguồn cảm ứng tại đó".

"Bà ấy đã phục vụ đến nay, dù còn rất trẻ, nhưng đã đảm nhận cương vị đó trong một thời gian khá dài so với những người khác. Họ thường không tại vị được lâu, còn bà thì đã tại vị lâu rồi. Và bà sẽ còn ở đó trong một thời gian dài nữa", ông nói thêm.

Là lãnh đạo đảng cực hữu Anh em nước Ý, Thủ tướng Meloni hợp với Tổng thống Trump về nhiều vấn đề chính trị và xã hội. Tuy nhiên, khác biệt xuất hiện sau khi bà Meloni tích cực ủng hộ Ukraine.

Tiếp theo, Thủ tướng Đức Friedrich Merz được ông Trump mô tả là "một người rất mạnh mẽ, một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ và rất được kính trọng ở Đức". "Ông ấy là bạn của tôi và thật là điều vinh dự khi có ông ấy là bạn, cảm ơn rất nhiều", ông Trump phát biểu.

Thủ tướng Merz là người ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. Ông đã tham gia nỗ lực của ông Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Ông Trump dường như hơi bối rối về nơi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đang ngồi, trước khi có giọng nói vang lên: "tôi ở ngay đây".

"Ô, trông ngài còn khỏe đẹp hơn bất cứ lúc nào tôi từng thấy. Ngài đã làm một công việc tuyệt vời và chúng tôi muốn ngài có mặt ở đây, vì ngài là người mà tất cả chúng tôi đều kính trọng. Và ngài đã góp phần rất lớn vào thành công, tôi nghĩ là cả thành công tiềm năng nữa. Xin cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đến đây, chúng tôi thật sự trân trọng điều đó", ông Trump nói.

Ông Trump và ông Stubb đã cùng nhau chơi golf hồi tháng 3. Khi đó, ông Stubb nói rằng ông Trump dường như ngày càng mất kiên nhẫn với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Trump gọi bà là "một người mà chúng tôi vừa đạt thỏa thuận".

"Với tất cả những nước đó, tôi không biết, tôi nghĩ bà có thể còn quyền lực hơn tất cả những người ở bàn này, tôi không biết nữa", ông Trump nói thêm.

Bà Von der Leyen cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 17.8 rằng bà tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng "theo đề nghị của Tổng thống Zelensky".