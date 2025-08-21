Mỹ: Châu Âu phải gánh vác 'phần lớn' gánh nặng cho an ninh Ukraine

"Tôi không nghĩ chúng ta [Mỹ] nên gánh vác trách nhiệm ở đây. Tôi nghĩ chúng ta nên hỗ trợ nếu cần thiết để chấm dứt xung đột và giết chóc. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên kỳ vọng, và tổng thống chắc chắn kỳ vọng, châu Âu sẽ đóng vai trò chủ đạo", Phó tổng thống Mỹ Vance phát biểu trên chương trình The Ingraham Angle của Fox News về vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột.

Phó tổng thống Vance khẳng định rằng Mỹ sẽ không rút lui, đồng thời nhấn mạnh "dù dưới hình thức nào, châu Âu cũng sẽ phải gánh vác phần lớn gánh nặng".

Ông Trump có thể hỗ trợ Ukraine trên không, nhưng không đưa quân đến đảm bảo an ninh

Bình luận của Vance được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng quân đội Mỹ đến Ukraine, đồng thời gợi ý rằng Washington có thể hỗ trợ "bằng đường hàng không".

Những bình luận của ông Vance nhấn mạnh nỗ lực ngày càng tăng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy các đồng minh Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chính phủ châu Âu cam kết cung cấp nhiều nguồn lực hơn cho Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán về khả năng đảm bảo an ninh trong một thỏa thuận hậu xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp tục.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu với các thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia tại Washington ngày 20.8.2025 ẢNH: AP

"Đang dần xuất hiện thực tế rằng chính châu Âu sẽ là bên thực hiện điều này trên thực địa. Mỹ không hoàn toàn cam kết với bất cứ điều gì", một nhà ngoại giao NATO nói với Politico.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20.8 cho hay: "Chúng ta cần những đảm bảo an ninh mạnh mẽ để đảm bảo một nền hòa bình thực sự an toàn và lâu dài".

Cùng ngày Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này cần được tham gia vào các cuộc đàm phán về bảo đảm an ninh, đồng thời cảnh báo rằng việc loại trừ Moscow sẽ là một "con đường không có kết quả".

"Chúng tôi không đồng ý với việc hiện nay các bên đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh, an ninh tập thể, mà không có Nga. Điều này sẽ không hiệu quả", Al Jazeera dẫn lời ông Lavrov nói.

Đến nay, vấn đề đảm bảo an ninh hậu xung đột cho Ukraine vẫn là một dấu hỏi lớn. Các quốc gia châu Âu đang tìm cách thành lập một lực lượng có thể hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa Nga - Ukraine. Một liên minh gồm 30 quốc gia, bao gồm các quốc gia châu Âu, Nhật Bản và Úc, đã ký kết ủng hộ sáng kiến này.

Theo Reuters ngày 20.8 dẫn một quan chức phương Tây cho biết một nhóm nhỏ các lãnh đạo quân sự Mỹ và châu Âu đang tiếp tục các cuộc thảo luận tại Washington để đưa ra các phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine.