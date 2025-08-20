Nga nói thảo luận an ninh Ukraine 'không đi đến đâu' nếu thiếu Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 20.8 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng việc thảo luận về bất cứ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là "con đường không đến đâu".

Dự kiến giới lãnh đạo quân sự các nước NATO sẽ thảo luận chi tiết về những đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai, giữa nỗ lực làm trung gian chấm dứt xung đột giữa nước này với Nga.

Tuy nhiên, ông Lavrov cảnh báo rằng "việc thảo luận nghiêm túc về các đảm bảo an ninh mà không có Liên bang Nga là một điều không tưởng, một con đường không đến đâu".

"Chúng tôi không thể đồng ý rằng hiện nay lại có đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh tập thể mà không có Liên bang Nga", ông nói với các phóng viên.

Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Putin đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chấp nhận một số đảm bảo an ninh của phương Tây dành cho Ukraine.

Ông Lavrov cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin chỉ nói với Tổng thống Trump rằng ông sẽ "nghĩ đến việc nâng cao mức độ" đàm phán về Ukraine.

Theo ông Lavrov, bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào giữa Nga và Ukraine "phải được chuẩn bị một cách tỉ mỉ nhất" để cuộc gặp không dẫn đến "sự xuống cấp" của tình hình xung quanh cuộc xung đột.

Ngoài ra, ông cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu đang thực hiện "những nỗ lực vụng về" nhằm thay đổi lập trường của Tổng thống Mỹ về Ukraine.

"Chúng tôi không nghe thấy bất kỳ ý tưởng mang tính xây dựng nào từ các nhà lãnh đạo châu Âu ở đó", ông Lavrov nói thêm.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 20.8 đã thông báo qua điện thoại với Tổng thống Putin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ một quá trình bao gồm "tất cả các bên" nhằm đạt hòa bình ở Ukraine.

"Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu chiến sự đã chân thành nỗ lực vì một nền hòa bình công bằng, và trong bối cảnh này, ủng hộ các cách tiếp cận nhằm thiết lập hòa bình lâu dài với sự tham gia của tất cả các bên", theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.