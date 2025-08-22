Chiến sự Ukraine ngày 1.275: Nga tấn công ồ ạt, nêu điều kiện để gặp ông Zelensky

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 574 máy bay không người lái (UAV) và 40 tên lửa vào Ukraine trong đêm 20.8 và rạng sáng 21.8, theo trang tin The Kyiv Independent. Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn 546 UAV và 31 tên lửa.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S22 Bohdana hướng về phía binh sĩ Nga gần tiền tuyến ngày 20.8 Ảnh: Reuters

Cũng theo The Kyiv Independent, Nga tiến hành cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm các thành phố ở miền tây Ukraine trong ngày 21.8, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Mặt khác, nhóm lực lượng Dnipro của Ukraine ngày 21.8 tuyên bố đã giành lại hầu hết làng Tovste trong tỉnh Donetsk ở miền đông, theo Kyiv Independent.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.8 tuyên bố quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát cộng đồng Aleksandro-Shultino ở tỉnh Donetsk trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 2.300 quân, và lực lượng phòng không đã đánh chặn 294 UAV và 4 quả bom thông minh của Ukraine.

Đến tối 21.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của đối phương. Hai bên lâu nay khẳng định không tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Nga nêu điều kiện ông Putin gặp ông Zelensky

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, tiếp theo là hội nghị thượng đỉnh ba bên với Mỹ.

Khi được các phóng viên hỏi liệu Tổng thống Putin có sẵn lòng gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky hay không, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21.8 trả lời là có, nhưng nhấn mạnh mọi vấn đề cần được giải quyết trước, và hiện vẫn còn nghi ngờ về thẩm quyền ký kết thỏa thuận hòa bình của ông Zelensky.

Ông Putin đã nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về tính hợp pháp của ông Zelensky khi nhiệm kỳ tổng thống chính thức của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5.2024, nhưng do xung đột nên chưa có cuộc bầu cử tổng thống mới nào được tổ chức. Trong khi đó, Kyiv khẳng định ông Zelensky vẫn là tổng thống hợp pháp của Ukraine.

Các quan chức Nga cho hay họ lo ngại rằng nếu ông Zelensky ký thỏa thuận, một nhà lãnh đạo tương lai của Ukraine có thể phản đối thỏa thuận đó với lý do nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói rằng ông có thể gặp Tổng thống Putin, nhưng chỉ sau khi các đồng minh của Ukraine đồng ý đảm bảo an ninh cho Ukraine, theo AFP ngày 21.8.

Ông Zelenskycòn nhấn mạnh bất kỳ cuộc gặp nào với nhà lãnh đạo Nga cũng nên được tổ chức tại một quốc gia châu Âu "trung lập", loại trừ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Nga tại Moscow. Ông Zelensky cũng bác bỏ ý tưởng Trung Quốc đóng vai trò đảm bảo an ninh cho Ukraine vì cho rằng Bắc Kinh ủng hộ Moscow.

Ukraine sắp sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa

Trong cuộc gặp với các phóng viên ngày 20.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Kyiv đang có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa nội địa Flamingo vào mùa đông này, theo The Kyiv Independent.

Ông Zelensky cho hay Flamingo đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công, mô tả đây là tên lửa "thành công nhất" mà Ukraine hiện có. Ông tuyên bố tên lửa Flamingo có khả năng bay tới 3.000 km. "Đến tháng 12, chúng tôi sẽ có thêm nhiều tên lửa hơn. Và đến cuối tháng 12 hoặc trong tháng 1-2, việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu", ông Zelensky nói.

Công ty Fire Point của Ukraine đang dẫn đầu việc phát triển tên lửa Flamingo. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với AP ngày 20.8, Giám đốc sản xuất Iryna Terekh của công ty Fire Point cho hay hiện tại công ty đang sản xuất 1 quả tên lửa Flamingo/ngày, với kế hoạch tăng quy mô lên 7 tên lửa/ngày vào tháng 10.

Lithuania lập vùng cấm bay dọc biên giới với Belarus

Lithuania, quốc gia thuộc NATO, ngày 21.8 tuyên bố lập một vùng cấm bay dài 90 km gần thủ đô Vilnius, dọc biên giới với Belarus, nhằm ứng phó với các máy bay không người lái (UAV) xâm nhập từ khu vực này.

"Điều này được thực hiện vì lý do an ninh và các mối đe dọa đối với xã hội, bao gồm cả những rủi ro đối với hàng không dân dụng do máy bay không người lái xâm phạm không phận", một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Lithuania cho hay trong tuyên bố ngày 21.8, theo Reuters. Vùng cấm bay sẽ cho phép lực lượng vũ trang Lithuania phản ứng với các hành vi xâm phạm không phận, theo tuyên bố.

Lithuania có chung đường biên giới dài 679 km với Belarus. Thủ đô Vilnius nằm cách biên giới này khoảng 30 km.

Theo thông báo của cơ quan quản lý hàng không, vùng cấm bay được thiết lập vào ngày 14.8 và kéo dài từ mặt đất lên đến độ cao 3,7 km. Máy bay trong vùng cấm bay này phải đối mặt với "nguy cơ bị đánh chặn và/hoặc giao tranh trong trường hợp bị xâm nhập".

Trước đó, Lithuania đã yêu cầu NATO tăng cường phòng không sau khi hai máy bay quân sự không người lái được xác định là UAV Gerbera, do Nga chế tạo và sử dụng chống lại Ukraine, bay vào Lithuania từ Belarus vào tháng 7 và bị rơi, theo Reuters.

