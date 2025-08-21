Ukraine tố Nga tấn công nhà máy Mỹ ở Zakarpattia

"Đây là một cơ sở dân sự thông thường do Mỹ đầu tư. Cơ sở này sản xuất các mặt hàng gia dụng hằng ngày, chẳng hạn như máy pha cà phê", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu sau vụ nhà máy Flex bị tấn công, theo The Kyiv Independent.

Nhà máy Flex ở thành phố Mukachevo thuộc tỉnh Zakarpattia của Ukraine sau khi hứng phải cuộc tấn công ngày 21.8 Ảnh: Chụp màn hình The Kyiv Independent

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng khẳng định cơ sở Flex bị tấn công "không liên quan gì đến quốc phòng hay quân sự".

Ông Sybiha khẳng định một tên lửa đã bắn trúng nhà máy Flex, trong khi Tổng thống Zelensky nói rằng địa điểm này đã bị nhắm mục tiêu bằng "một số" tên lửa hành trình.

Giới chức Ukraine cho hay ít nhất 19 người đã bị thương trong vụ tấn công vào Mukachevo, theo The Kyiv Independent.

Một nhân viên tại nhà máy Flex nói với The Kyiv Independent rằng khoảng 800 công nhân thường làm việc vào ca đêm. Vào ngày 21.8, hầu hết đã được sơ tán đến các hầm trú ẩn bê tông tại chỗ sau khi cảnh báo không kích được ban hành.

Flex Ltd. là một công ty đa quốc gia của Mỹ và là một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Công ty Flex đã gia nhập thị trường Ukraine vào năm 2000, ban đầu tại Berehove thuộc tỉnh Zakapattia. Năm 2012, Flex Ltd. khánh thành nhà máy Mukachevo rộng 55.000 m2, hiện có hơn 2.600 nhân viên.

Nga chưa bình luận về cáo buộc trên nhưng trước nay tuyên bố không nhắm vào mục tiêu dân sự. Hiện cũng không có thông tin về phản ứng của Mỹ hay Flex Ltd đối với vụ nhà máy bị tấn công.

Trong diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 21.8 tuyên bố máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở tỉnh Rostov của Nga trong một cuộc tấn công vào ban đêm, theo Reuters.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine còn tuyên bố đã tấn công một căn cứ nhiên liệu ở tỉnh Voronezh của Nga.

Kênh tin tức Telegram bằng tiếng Nga dẫn một số nguồn tin cho hay hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo The Kyiv Independent.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorodcho thuộc Nga chiều 21.8 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong 24 giờ trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 25 quả đạn pháo và phóng 97 máy bay không người lái vào tỉnh này, khiến 8 người bị thương, trong đó có một số dân thường, theo Hãng tin TASS.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine. Kyiv lâu nay khẳng định không tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

