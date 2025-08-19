Ukraine mua 90 tỉ USD vũ khí để được Mỹ đảm bảo an ninh

Tờ Financial Times ngày 19.8 đăng tin rằng Ukraine sẽ cam kết mua 100 tỉ USD vũ khí Mỹ nhằm đạt được các đảm bảo an ninh từ Mỹ sau một thỏa thuận hòa bình với Nga. Số tiền mua vũ khí sẽ do châu Âu tài trợ, theo một tài liệu mà tờ báo đã xem.

Theo các đề xuất, Kyiv và Washington cũng sẽ ký một thỏa thuận trị giá 50 tỉ USD để sản xuất máy bay không người lái (UAV) với các công ty Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 18.8 ẢNH: REUTERS

Kyiv đã chia sẻ các đề xuất cho Mỹ trong một danh sách những điểm thảo luận với các đồng minh châu Âu trước cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 18.8.

Tài liệu không nêu rõ Ukraine yêu cầu mua những loại vũ khí nào trong thỏa thuận, nhưng Kyiv lâu nay nói rõ muốn mua ít nhất 10 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng, cùng với các loại tên lửa và thiết bị khác.

Đề xuất của Ukraine nhằm thu hút sự quan tâm của ông Trump về việc mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp Mỹ. Khi được hỏi về việc hỗ trợ quân sự thêm cho Ukraine, ông Trump nói: "Chúng tôi không cho gì cả. Chúng tôi đang bán vũ khí".

Mỹ chưa bình luận về thông tin của Financial Times.

Trong cuộc họp báo bên ngoài Nhà Trắng sau khi hội nghị kết thúc, Tổng thống Zelensky xác nhận thông tin nói trên nhưng cho hay con số là 90 tỉ USD, theo CNN. Nhà lãnh đạo cho biết đã thảo luận với Tổng thống Trump và các lãnh đạo châu Âu về kế hoạch Ukraine mua 90 tỉ USD vũ khí Mỹ thông qua tài trợ của châu Âu như một phần của các đảm bảo an ninh. Theo thỏa thuận, Ukraine sẽ sản xuất UAV và một phần sản phẩm sẽ được Mỹ mua.

Nhà lãnh đạo lưu ý vấn đề mới chỉ được thảo luận và thỏa thuận chính thức dự kiến được ký sau 7-10 ngày nữa.

Thông báo sau hội nghị với Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Trump cho biết hội nghị tập trung về các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông nói rằng châu Âu sẽ chịu trách nhiệm chính với sự phối hợp từ Mỹ.

Trước đó, trả lời các phóng viên khi tiếp Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng đưa binh sĩ Mỹ sang Ukraine để giúp bảo vệ thỏa thuận hòa bình, theo CNN. "Chúng tôi sẽ cho các bạn biết điều đó, có thể trong hôm nay", ông nói.