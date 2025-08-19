Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về Ukraine kết thúc, các bên đã nói gì?

Sáng 19.8, CNN đưa tin các cuộc họp căng thẳng tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu đã kết thúc.

Nhà Trắng đã thông báo "đóng nắp", nghĩa là Tổng thống Trump dự kiến không xuất hiện trước ống kính truyền thông nữa trong ngày, hiện là buổi tối 18.8 tại Washington D.C.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu được nhìn thấy rời đi về phía lối ra của Nhà Trắng vào khoảng 18 giờ theo giờ miền Đông (5 giờ sáng 19.8. giờ Việt Nam) sau khi gặp ông Trump tại Phòng Bầu dục.

Đêm qua, Tổng thống Trump ban đầu có cuộc gặp riêng với Tổng thống Zelensky, sau đó hai vị thảo luận chung cùng các lãnh đạo từ châu Âu gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh cùng các lãnh đạo châu Âu và Ukraine tại Nhà Trắng ngày 18.8 ẢNH: REUTERS

Mỹ sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga, theo Reuters.

Tổng thống Trump đưa ra cam kết trên trong hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Nhà Trắng ngày 18.8, nơi ông tiếp đón Tổng thống Zelensky và một nhóm các đồng minh châu Âu 2 ngày sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở bang Alaska.

Theo tường thuật của Reuters, ông Trump chào đón ông Zelensky nồng nhiệt khi ông đến Nhà Trắng, bày tỏ sự ngưỡng mộ với bộ vest đen của Zelensky, khác với trang phục quân sự thường thấy của ông.

Tổng thống Trump đón Tổng thống Zelensky đến Nhà Trắng ngày 18.8 ẢNH: REUTERS

Cuộc thảo luận riêng giữa ông Trump và ông Zelensky diễn ra trước khi hai nhà lãnh đạo họp chung với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ông Zelensky mô tả cuộc nói chuyện riêng với ông Trump là "rất tốt" và cho biết họ đã thảo luận về nhu cầu của Ukraine đối với các đảm bảo an ninh từ Mỹ.

"Điều rất quan trọng là Mỹ đưa ra tín hiệu mạnh mẽ như vậy và sẵn sàng cho các đảm bảo an ninh", Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Trump cho biết ông và người đồng cấp đã đề cập đến "rất nhiều vấn đề" trong cuộc thảo luận của họ.

"Khi nói đến an ninh, sẽ có rất nhiều sự hỗ trợ", ông Trump nói, và không loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ đến Ukraine, lưu ý rằng đây sẽ là một điểm thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ rằng các quốc gia châu Âu sẽ được kỳ vọng phải gánh vác phần lớn gánh nặng bởi "họ là tuyến phòng thủ đầu tiên vì họ ở đó, nhưng chúng tôi sẽ giúp họ".

Toàn cảnh cuộc trao đổi trước báo chí của hai nhà lãnh đạo ngày 18.8 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục ngày 18.8 ẢNH: REUTERS

Ông Trump quay ngoắt 180 độ, loại trừ khả năng ngừng bắn

Theo tờ The Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.8 đã loại bỏ khả năng ngừng bắn ở Ukraine khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu đến thăm Nhà Trắng để thúc đẩy các đảm bảo an ninh do Mỹ hậu thuẫn như một phần của thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tổng thống Trump, mới tuần trước còn cảnh báo Nga về "hậu quả rất nghiêm trọng" nếu không đồng ý ngừng bắn, nay lại nói rõ ràng rằng ông đã thay đổi lập trường.

Sau đó, tại cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Trump thừa nhận: "Tất cả chúng ta rõ ràng đều mong muốn một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức trong khi chúng ta nỗ lực cho một hòa bình bền vững. Có lẽ điều gì đó như vậy có thể xảy ra. Nhưng vào lúc này, điều đó không xảy ra".

Cuộc họp giữa các lãnh đạo Mỹ và châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18.8 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo nói rằng ông thích ý tưởng về một lệnh ngừng bắn, nhưng hai bên có thể làm việc cho một thỏa thuận hòa bình trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn.

"Tôi mong họ có thể dừng lại, tôi muốn họ dừng lại. Nhưng về mặt chiến lược, điều đó có thể gây bất lợi cho bên này hoặc bên kia", Tổng thống Mỹ giải thích.

Một số đồng minh châu Âu phản đối, ý thức rằng việc thiếu một lệnh ngừng bắn sẽ cho phép Nga có thêm thời gian để tiến hành chiến sự. Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh rằng "tất cả chúng ta đều muốn thấy một lệnh ngừng bắn" và ông không thể tưởng tượng cuộc họp tiếp theo diễn ra mà không có một lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng ủng hộ ý tưởng về một "lệnh đình chiến" như một "điều cần thiết", thêm rằng: "Tất cả chúng ta đều ủng hộ ý tưởng này".

Ông Trump gọi ông Putin giữa cuộc họp với các đồng minh

Truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gián đoạn cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo châu Âu để gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

CNN dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã tạm dừng cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng ngày 18.8 để điện đàm với Tổng thống Putin. Nguồn tin nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu không có mặt trong cuộc trò chuyện này.

Tin tức trên được báo Bild của Đức đưa tin đầu tiên và các hãng tin như AFP, Reuters cũng dẫn nguồn đăng tải tương tự.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 18.8 ẢNH: REUTERS

Sau đó, Tổng thống Trump xác nhận ông đã gọi cho ông Putin để sắp xếp một cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Nga và Ukraine.

Chủ nhân Nhà Trắng viết trên mạng xã hội rằng ông đã thảo luận vấn đề này với ông Putin trong một cuộc điện đàm ngay giữa cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

"Sau khi kết thúc các cuộc họp, tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp cho một cuộc gặp, tại một địa điểm sẽ được xác định, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Sau cuộc gặp đó, chúng tôi sẽ có một cuộc họp ba bên, bao gồm hai tổng thống và tôi. Đây là một bước đi rất tốt, bước đầu tiên cho một cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm", ông Trump viết, song không nêu rõ thời điểm diễn ra những cuộc gặp này.

Mặt khác, nhà lãnh đạo cho hay các cuộc họp ngày 18.8 tại Nhà Trắng tập trung vào những đảm bảo an ninh cho Ukraine, "sẽ được cung cấp bởi các quốc gia châu Âu khác nhau, với sự phối hợp của Mỹ".

"Mọi người đều rất vui mừng về khả năng hòa bình cho Nga/Ukraine", Tổng thống Trump viết.