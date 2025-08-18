Một số lãnh đạo các nước châu Âu đã đồng hành cùng Tổng thống Zelensky để hội đàm cùng chủ nhân Nhà Trắng.

Viết trên mạng xã hội Truth Social vào tối nay ngay trước cuộc gặp, Tổng thống Trump nêu: "Một ngày trọng đại tại Nhà Trắng. Chúng ta chưa bao giờ có nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đến đây cùng một lúc như vậy. Một vinh dự lớn cho nước Mỹ! Hãy cùng chờ xem kết quả sẽ ra sao nhé?".

Như vậy, khác với cuộc hội đàm hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không còn "đơn thương độc mã" trong cuộc hội đàm lần này. Điều này được cho là giúp giảm áp từ Tổng thống Trump đối với Tổng thống Zelensky xoay quanh thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump trong cuộc gặp hồi tháng 2 tại Nhà Trắng REUTERS

Cũng viết trên Truth Social trước cuộc gặp, chủ nhân Nhà Trắng đặt vấn đề: "Tổng thống Zelensky của Ukraine có thể chấm dứt chiến tranh với Nga gần như ngay lập tức, nếu ông ta muốn, hoặc ông ta có thể tiếp tục chiến đấu". Thông điệp này được cho là nhằm "chuyền bóng" trách nhiệm kết thúc cuộc chiến về phía Tổng thống Zelensky. Không những vậy, ông Trump còn nhấn mạnh Ukraine không thể lấy lại bán đảo Crimea, đồng thồng không thể gia nhập NATO. Ông Trump gọi đó là "những thứ không bao giờ thay đổi!".

Trước đó, ông Trump thay đổi mục tiêu ngừng bắn ở bằng việc Ukraine và Nga phải đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài. Những thay đổi này diễn ra sau khi Tổng thống Trump có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska (Mỹ) vào rạng sáng 16.8 (theo giờ VN). Cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nga tuy không đạt thỏa thuận nào, nhưng Tổng thống Trump tiết lộ hai bên có nhiều tiến bộ, ông cùng Tổng thống Putin đã "đàm phán" và "đồng ý" về một cuộc trao đổi đất đai và đảm bảo an ninh để chấm dứt cuộc chiến Ukraine.



