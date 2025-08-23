Thông điệp ngầm của ông Trump cho Nga

Ông Trump tức giận Nga ?

Tổng thống Trump được cho là đang tức giận với Moscow và gợi ý rằng Ukraine cần được trang bị để tấn công đáp trả Nga, theo tờ The Guardian đưa tin ngày 22.8.

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 21.8, Tổng thống Trump chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì "không để cho Ukraine đánh trả mà chỉ phòng thủ". Ông Trump cho rằng "rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể" giành chiến thắng một cuộc chiến nếu không tấn công bên khơi mào. Lấy ví dụ như trong thể thao, ông Trump nói rằng một đội phòng ngự tốt nhưng không được chơi tấn công sẽ không có cơ hội chiến thắng, "giống như Ukraine và Nga".

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Vào cuối nhiệm kỳ năm ngoái, ông Biden đảo ngược chính sách thận trọng khi cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Ông Trump khi đó phản đối mạnh mẽ vì cho rằng đó là hành động leo thang.

Chưa rõ tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump có phải là tín hiệu cho việc Mỹ sắp thay đổi chính sách ủng hộ Ukraine hay không, trong khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó giải thích rằng tổng thống chỉ đưa ra "một nhận xét". Báo chí phương Tây cho rằng đây có thể là chiến thuật gây sức ép của ông Trump lên ông Putin trong bối cảnh tiến trình đối thoại hòa bình có dấu hiệu bế tắc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska ngày 15.8 Ảnh: AP

Ông Trump đã đảo ngược chính sách cô lập Nga của phương Tây vài năm qua khi mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Alaska (Mỹ) nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine. Sau đó, Tổng thống Mỹ và các quan chức cho biết ông Putin đã chấp nhận việc phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine và thông báo đang sắp xếp cuộc gặp mặt trực tiếp giữa hai lãnh đạo Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm 21.8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phản đối đề xuất của châu Âu về việc triển khai binh sĩ đến Ukraine sau khi ngừng bắn để đảm bảo an ninh. Đồng thời, ông nói Nga muốn thảo luận lại đề xuất từng được đưa ra vào năm 2022, đó là Nga và Trung Quốc cùng châu Âu đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lập tức phản đối việc này. Mặt khác, ông Lavrov cho rằng cuộc gặp giữa hai lãnh đạo chỉ có thể diễn ra sau khi tất cả các vấn đề cần thảo luận được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thời hạn mới

Bài viết của Tổng thống Trump cũng được đăng tải sau khi Nga tiến hành đợt tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tại Ukraine vào rạng sáng 21.8. Theo AP, Nga đã phóng gần 1.000 UAV và tên lửa sang Ukraine từ sau hội nghị đặc biệt tại Nhà Trắng giữa ông Trump với lãnh đạo Ukraine và các đồng minh phương Tây. Hôm 21.8, Kyiv cũng tố cáo Moscow tấn công Công ty thiết bị điện tử Flex do Mỹ sở hữu tại tỉnh Zakarpattia ở miền tây Ukraine làm 19 người bị thương. Nga không bình luận về vụ tấn công trên nhưng lâu nay tuyên bố không nhắm vào mục tiêu dân sự.

Tổng thống Zelensky cho rằng Nga biết rõ mục tiêu này là tài sản Mỹ và khẳng định vụ tấn công cho thấy rõ ý đồ của Moscow đối với nỗ lực hòa bình của ông Trump. AFP hôm qua dẫn lời Tổng thống Trump tuyên bố sẽ biết có thỏa thuận hòa bình hay không trong 2 tuần nữa. "Trong vòng 2 tuần, chúng tôi sẽ biết được kết quả. Sau đó, có thể chúng tôi sẽ có một chiến thuật khác, nhưng hãy chờ xem", ông Trump trả lời ẩn ý. Trước đó, ông từng đưa ra nhiều thời hạn liên quan việc giải quyết cuộc xung đột.