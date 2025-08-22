Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Khó chọn địa điểm tổ chức hội đàm Nga - Ukraine

Thụy Miên
Thụy Miên
22/08/2025 04:42 GMT+7

Trong cuộc họp báo ở Kyiv hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump hành động cứng rắn, tăng cấm vận nếu người đồng cấp Nga Vladimir Putin "vẫn chưa sẵn sàng" gặp song phương Nga - Ukraine, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập việc Tổng thống Trump mong muốn cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin sẽ diễn ra trong vòng 1 - 2 tuần. Nếu cuộc gặp này mang đến tiến triển, hội nghị ba bên có sự tham gia của ông Trump sẽ được tiếp nối. 

Ông Zelensky liệt kê một số quốc gia có thể chủ trì cuộc gặp Nga - Ukraine. Thủ đô Budapest của Hungary và Geneva của Thụy Sĩ nằm trong số những địa điểm được cân nhắc, theo NBC News dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ. Trong số này, Hungary không phải là cái tên được Kyiv chọn vì Budapest duy trì lập trường phản đối Ukraine gia nhập EU. 

Về phần mình, Nga tỏ ra không quá vội vã trong việc sắp xếp cho ông Putin và ông Zelensky gặp nhau. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết những cuộc gặp cấp cao nhất cần được chuẩn bị với sự thận trọng tối đa.

- Ảnh 1.

Ông Zelensky đang chờ gặp trực tiếp ông Putin

ảnh: AFP

Cũng tại cuộc họp báo nói trên, ông Zelensky cho hay trong vòng 7 - 10 ngày tới, Ukraine dự kiến sẽ nắm được thông tin rõ ràng hơn về cái gọi là khuôn khổ đảm bảo an ninh mà các nước phương Tây đang chuẩn bị cho Ukraine. Giới chức châu Âu được cho đang thảo luận gửi lực lượng Anh và Pháp đến Ukraine, bên cạnh các đội quân của khoảng 10 nước khác. Điện Kremlin đã bác bỏ những đề xuất này. 

Ngoại trưởng Nga hôm 20.8 nhấn mạnh Nga phải tham gia vào bất kỳ thỏa thuận an ninh nào liên quan đến Ukraine, theo TASS. Còn Tổng thống Zelensky cho hay không muốn Trung Quốc đóng vai trò nào trong nỗ lực đảm bảo an ninh cho Ukraine. 

Politico dẫn nguồn thạo tin hôm 20.8 tiết lộ ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách quân sự, đã nói với những người đồng cấp ở châu Âu rằng Mỹ có kế hoạch chỉ đóng một vai trò tối thiểu trong nỗ lực đảm bảo an ninh cho Ukraine.

