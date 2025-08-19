Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Zelensky: vấn đề lãnh thổ là chuyện giữa tôi và ông Putin

Bảo Vinh
Bảo Vinh
19/08/2025 10:35 GMT+7

Các nhà lãnh đạo xác nhận vấn đề lãnh thổ của Ukraine đã không được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 18.8.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 18.8 cho biết các nhà lãnh đạo đã không thảo luận việc vẽ lại biên giới Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhà Trắng bởi đó là việc do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định, theo CNN.

Ông Zelensky khẳng định vấn đề lãnh thổ Ukraine là chuyện giữa ông và Putin - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte trả lời báo chí sau hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 18.8

ẢNH: REUTERS

Ông Rutte là một trong số các nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18.8 (đêm qua, giờ Việt Nam). Trước đó, Tổng thống Trump có cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky.

Trả lời Fox News sau hội nghị, ông Rutte cho biết: "Chúng tôi đã không thảo luận về điều đó hôm nay. Tất cả mọi người đều biết rõ, gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng về chuyện lãnh thổ, Tổng thống Ukraine sẽ phải thảo luận tại cuộc họp ba bên và có lẽ là các cuộc đối thoại thêm sau đó với ông Vladimir Putin từ Nga".

Ông Rutte nói rằng nhận thức chung giữa các lãnh đạo tại Nhà Trắng là vấn đề lãnh thổ phải đi kèm các đảm bảo an ninh. Mỗi nước trong liên quân phải đồng ý về những đảm bảo đó là gì, Tổng thư ký NATO nói.

Tổng thống Putin đồng ý gặp Tổng thống Zelensky trong 2 tuần nữa

Mặt khác, ông Rutte cho hay các nhà lãnh đạo cũng không bàn chuyện kết nạp thành viên của NATO, nhưng nhắc lại quan điểm chính thức của NATO là con đường gia nhập của Ukraine là không thể đảo ngược. Ông nói rằng các bên chỉ thảo luận đảm bảo an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của hiệp ước phòng vệ tập thể của NATO.

Tương tự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nói sau hội nghị rằng các bên đã không thảo luận việc nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine, theo AFP. Cụ thể, khi được hỏi có phải Tổng thống Trump đã nói cần nhượng bộ lãnh thổ để Mỹ đưa ra đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông Macron đáp: "Không, việc đó không được thảo luận. Chúng tôi còn cách xa để nhắc đến chuyện đó".

Ông Zelensky khẳng định vấn đề lãnh thổ Ukraine là chuyện giữa ông và Putin - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước báo chí bên ngoài Nhà Trắng sau hội nghị ngày 18.8

ẢNH: AP

Trước hội nghị, Tổng thống Trump hé lộ về khả năng Ukraine sẽ phải nhượng bộ bán đảo Crimea và không được gia nhập NATO để đạt hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết vấn đề lãnh thổ liên quan thỏa thuận hòa bình tiềm tàng sẽ được làm rõ giữa Ukraine và Nga. Nhà lãnh đạo nói sẵn sàng gặp Tổng thống Putin theo bất kỳ hình thức nào và vấn đề lãnh thổ là chuyện "giữa tôi và ông Putin", theo Reuters.

Mặt khác, ông Zelensky nói đã thảo luận lâu với Tổng thống Trump về một bản đồ được trưng bày tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng cho thấy các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát tại Ukraine.

"Tôi đã có thể chứng minh nhiều thứ trên bản đồ cho các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi. Tôi đã tranh luận một chút về tỷ lệ phần trăm trên bản đồ bởi vì tôi biết rất rõ tỷ lệ thực tế của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời. Tuy nhiên, đó không hẳn là cuộc tranh luận, đó là cuộc trò chuyện ấm áp, tốt đẹp và thực chất. Tôi có cảm giác tổng thống đã lắng nghe tôi", ông Zelensky nói.

Đàm phán đặc biệt về Ukraine kết thúc, tình hình thế nào?

Đàm phán đặc biệt về Ukraine kết thúc, tình hình thế nào?

Rạng sáng 19.8, hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo đồng minh châu Âu đã kết thúc.

Ukraine mua 90 tỉ USD vũ khí để được Mỹ đảm bảo an ninh

Tổng thống Putin đồng ý gặp Tổng thống Zelensky trong 2 tuần nữa?

