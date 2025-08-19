Tổng thống Putin đồng ý gặp Tổng thống Zelensky trong 2 tuần nữa?

AFP ngày 19.8 đưa tin trả lời báo chí sau cuộc họp ở Nhà Trắng, Thủ tướng Merz cho biết ông Putin đã đồng ý gặp ông Zelensky trong 2 tuần nữa. Điều này được chủ nhân Điện Kremlin đề cập trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 18.8, ông Trump cho biết sau các cuộc họp với ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu, ông Trump đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu thu xếp cho một cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga - Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 18.8 ẢNH: REUTERS

Ông Trump thêm rằng sau cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Zelensky sẽ có một cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine.

"Đây là một khởi đầu rất tốt, hướng đến chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm. Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff đang phối hợp với phía Nga và Ukraine”, ông Trump viết.

Cố vấn của Tổng thống Putin về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov xác nhận ông Putin và ông Trump đã điện đàm khoảng 40 phút, theo đề nghị từ Tổng thống Mỹ, Đài RT đưa tin. Ông Ushakov nói hai lãnh đạo Mỹ và Nga bày tỏ sẵn sàng cùng ông Zelensky thảo luận giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: AFP

Dù vậy, Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin từ thủ tướng Đức rằng ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky trong 2 tuần.

Ông Friedrich Merz cũng nêu thêm về việc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, Kyiv không nên bị ép phải nhượng bộ lãnh thổ vùng Donbass, gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk, cho Nga.

“Yêu cầu của Nga rằng Kyiv phải từ bỏ Donbass, thẳng thắn mà nói, nghe tương đương với đề xuất rằng Mỹ phải từ bỏ bang Florida”, ông Merz trả lời phóng viên.