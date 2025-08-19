Trang phục của ông Zelensky tại Nhà Trắng lại được bàn tán

Tổng thống Zelensky ngày 18.8 đã xuất hiện tại Nhà Trắng trong bộ âu phục đen. Điều này là một sự thay đổi so với chuyến thăm hồi tháng 2, khi một phóng viên Mỹ đã chế giễu nhà lãnh đạo Ukraine chọn trang phục kiểu quân đội thay vì mặc âu phục.

Chứng kiến sự thay đổi trong cách ăn mặc của ông Zelensky, Tổng thống Donald Trump đã nói khi hai lãnh đạo gặp nhau tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng rằng: “Thật không thể tin được, tôi thích trang phục này”.

Ông Trump hứa Mỹ sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Ukraine cũng đùa lại rằng: "Đây là bộ đẹp nhất tôi từng mặc".

Ông Brian Glenn, phóng viên của Đài Real America's Voice, người từng đặt câu hỏi về trang phục của tổng thống Ukraine hồi tháng 2, nói: "Tổng thống Zelensky, ngài trông thật tuyệt vời trong bộ âu phục đó!".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều tiếng cười và câu đùa về trang phục ông Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18.8

ẢNH: AP

Ông Trump sau đó tiếp lời và nhắc lại chính ông Glenn là người có màn “công kích” về trang phục ông Zelensky lần trước.

“Tôi nhớ chứ. Ông vẫn mặc cùng một bộ âu phục. Tôi đã thay đổi, ông thì không”, Tổng thống Zelensky nói đùa với ông Glenn, nhận về tiếng cười từ ông Trump và các quan chức, phóng viên khác tại Phòng Bầu dục.

Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Mỹ - Ukraine diễn ra căng thẳng hồi tháng 2. Ông Zelensky khi đó cũng bị chế giễu vì cách chọn trang phục ẢNH: REUTERS

Tờ The New York Times ngày 18.8 đăng bài viết có tựa “Ông Zelensky lên đồ gặp ông Trump” đề cập cách ăn mặc kiểu quân đội lâu nay của ông Zelensky đã được thay đổi sang phong cách giống một chính khách hơn.

Những năm qua, trong bất kỳ cuộc gặp nào với các lãnh đạo quốc tế, ông Zelensky cũng thường sử dụng gần như một kiểu trang phục, gồm áo len hoặc áo thun xanh ô liu hoặc đen, quần túi hộp và giày quân đội. Cách chọn trang phục nhằm gợi nhắc rằng ông đang là một tổng thống thời chiến, cũng như thể hiện sự đoàn kết với các binh sĩ.

Tổng thống Zelensky (trái) gặp cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 11.2022. Ông Zelensky trước đây thường chọn áo thun hoặc áo len xanh ô liu, quần túi hộp và giày quân đội ẢNH: AP

Trước khi sang Mỹ, ông Zelensky đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Bỉ ngày 17.8. Ở đó, ông mặc chiếc áo khoác đen có cổ “giống vest” nhưng không phải một phần trong bộ âu phục hoàn chỉnh, đi kèm áo thun và quần đen. Khi đến gặp ông Trump, nhà lãnh đạo Ukraine đã mặc áo khoác tương tự, nhưng đã thay áo thun thành áo sơ mi đen có cổ, dù vẫn không đeo cà vạt.

Theo Hãng tin AP, cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 18.8 mang không khí trái ngược hẳn so với màn đấu khẩu giữa ông Zelensky và ông Trump cùng Phó tổng thống Mỹ JD Vance hồi tháng 2. Theo đó, cuộc họp mới đây kết thúc với nhiều lời xã giao và tiếng cười, hai Tổng thống Trump - Zelensky cũng có những đồng thuận trong một số điểm liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine.