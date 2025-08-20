Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Zelensky tặng gậy golf đặc biệt cho ông Trump

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/08/2025 08:11 GMT+7

Kyiv ngày 19.8 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tặng cây gậy golf cho người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm và làm việc tại Nhà Trắng hồi đầu tuần.

Văn phòng Tổng thống Zelensky thông tin cây gậy golf mà nhà lãnh đạo Ukraine tặng cho ông Trump thuộc về một quân nhân Ukraine có tên Kostiantyn Kartavtsev, The Guardian đưa tin ngày 19.8.

Ông Kartavtsev đã tham gia lực lượng Ukraine đối đầu với Nga trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông bị mất một chân khi đang cứu những đồng đội trong những tháng đầu chiến sự tại Ukraine.

Ông Zelensky tặng gậy golf đặc biệt cho ông Trump- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong video ông cầm cây gậy golf được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tặng

ẢNH: AFP

Tổng thống Zelensky cũng cho Tổng thống Trump xem đoạn video của ông Kartavtsev. Vào ngày 19.8, United by Golf - tổ chức tập trung vào việc phục hồi chức năng cho những cựu chiến binh Ukraine - đã đăng video ông Trump cầm gậy golf được tặng và cảm ơn ông Kartavtsev.

“Tôi vừa xem ông vung gậy. Tôi biết rất nhiều về golf và cú vung gậy của ông rất tuyệt. Ông là một người tuyệt vời, khi tiếp tục chơi golf và làm mọi việc khác. Đất nước của ông là một quốc gia vĩ đại. Chúng tôi đang cố gắng đưa nó khỏe mạnh trở lại”, ông Trump nói trong video.

Theo New York Post, khi ông Kartavtsev biết thông tin Tổng thống Zelensky sẽ đến Nhà Trắng, ông đã liên hệ với văn phòng ông Zelensky nhằm hỏi xem liệu có thể tặng cây gậy golf cho ông Trump được không, khi biết Tổng thống Mỹ cũng có tình yêu với bộ môn này.

“Hôm nay, tôi tặng ông (Trump) cây gậy putter, không phải với tư cách vận động viên, mà là một chiến binh mơ ước về hòa bình thông qua sức mạnh”, ông Kartavtsev nói trong video.

Tổng thống Trump sau đó cũng nêu trong đoạn video cảm ơn rằng: “Mỗi lần tôi đánh được một cú putt, tôi sẽ nghĩ đến ông”. Trong môn golf, gậy gạt (putter) được dùng để thực hiện những cú gạt bóng (putt) nhằm đưa bóng vào lỗ từ khoảng cách gần.

Ông Zelensky diện 'trang phục đẹp nhất', ông Trump khen ngợi

Trong chuyến thăm của ông Zelensky đến Mỹ ngày 18.8, ông Trump cũng đã tặng nhà lãnh đạo Ukraine chiếc chìa khóa biểu tượng của Nhà Trắng, văn phòng ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky cũng mang bức thư từ phu nhân Olena Zelenska tặng cho đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, cảm ơn bà Trump đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi bảo vệ sinh mạng của trẻ em.

Tin liên quan

Trang phục của ông Zelensky tại Nhà Trắng lại được bàn tán

Trang phục của ông Zelensky tại Nhà Trắng lại được bàn tán

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành lời khen cho trang phục người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky mặc tại cuộc gặp ở Nhà Trắng. Tổng thống Zelensky cũng đã thoải mái có những câu đùa.

Ông Zelensky được đồng minh bày cách 'lấy lòng' ông Trump?

Khám phá thêm chủ đề

Zelensky Trump gậy golf UKRAINE Nhà Trắng Cựu chiến binh chiến sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận