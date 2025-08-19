Hé lộ nơi tiềm năng để tổ chức cuộc gặp Putin - Zelensky

Phát biểu với Kênh TF1 sau chuyến thăm Nhà Trắng ngày 18.8, Tổng thống Pháp Macron cho biết hội nghị thượng đỉnh Putin - Zelensky nên được tổ chức tại "một quốc gia trung lập và Thụy Sĩ là một địa điểm tiềm năng hoặc ở một quốc gia khác. Lần trước, các cuộc gặp song phương đã được tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ".

Lãnh đạo Mỹ, Ukraine, châu Âu họp bàn tại Nhà Trắng ngày 18.8.2025 ẢNH: AP

Ông Macron cũng bác bỏ khả năng Paris đăng cai như năm 2019, cho rằng tình hình hiện nay "đang ở một giai đoạn khác" và cần chọn "một quốc gia trung lập". Ông Macron nhấn mạnh: "Đó không chỉ là một giả thuyết, đó là ý chí tập thể của các nhà lãnh đạo".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã ủng hộ lời kêu gọi của Pháp về việc Geneva tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa ông Vladimir Putin và ông Volodymyr Zelensky.

"Geneva có thể là địa điểm phù hợp. Ý ủng hộ việc tổ chức hội nghị tại Thụy Sĩ vì đây là quốc gia luôn nỗ lực xây dựng hòa bình", theo ông Antonio Tajani.

"Rome cũng có thể là một địa điểm lý tưởng, được người Mỹ, người Ukraine và các nước khác tin tưởng, nhưng vấn đề liên quan Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ phức tạp hơn. Tôi tin rằng Geneva có thể là địa điểm tốt nhất. Ý ủng hộ điều này", vị quan chức Ý nói thêm. ICC đã ra lệnh bắt ông Putin vì vấn đề liên quan Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis ngày 19.8 cho hay Thụy Sĩ có thể tổ chức các cuộc đàm phán, đồng thời sẽ cấp cho Tổng thống Putin quyền miễn trừ truy tố nếu ông đến Geneva để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Giới chức Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.8 cho biết ông đã gọi cho Tổng thống Putin, đồng thời bắt đầu sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine, theo CNN. Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Putin dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19.8 từ chối cam kết tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, nhưng cũng không loại trừ khả năng tiếp tục đàm phán.