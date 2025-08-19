Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hé lộ nơi tiềm năng để tổ chức cuộc gặp Putin - Zelensky

Trí Đỗ
Trí Đỗ
19/08/2025 20:39 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Geneva (Thụy Sĩ) có thể trở thành địa điểm tiềm năng để diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu với Kênh TF1 sau chuyến thăm Nhà Trắng ngày 18.8, Tổng thống Pháp Macron cho biết hội nghị thượng đỉnh Putin - Zelensky nên được tổ chức tại "một quốc gia trung lập và Thụy Sĩ là một địa điểm tiềm năng hoặc ở một quốc gia khác. Lần trước, các cuộc gặp song phương đã được tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ".

Hé lộ nơi tiềm năng để tổ chức thượng đỉnh Putin - Zelensky - Ảnh 1.

Lãnh đạo Mỹ, Ukraine, châu Âu họp bàn tại Nhà Trắng ngày 18.8.2025

ẢNH: AP

Ông Macron cũng bác bỏ khả năng Paris đăng cai như năm 2019, cho rằng tình hình hiện nay "đang ở một giai đoạn khác" và cần chọn "một quốc gia trung lập". Ông Macron nhấn mạnh: "Đó không chỉ là một giả thuyết, đó là ý chí tập thể của các nhà lãnh đạo".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã ủng hộ lời kêu gọi của Pháp về việc Geneva tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa ông Vladimir Putin và ông Volodymyr Zelensky.

"Geneva có thể là địa điểm phù hợp. Ý ủng hộ việc tổ chức hội nghị tại Thụy Sĩ vì đây là quốc gia luôn nỗ lực xây dựng hòa bình", theo ông Antonio Tajani.

"Rome cũng có thể là một địa điểm lý tưởng, được người Mỹ, người Ukraine và các nước khác tin tưởng, nhưng vấn đề liên quan Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ phức tạp hơn. Tôi tin rằng Geneva có thể là địa điểm tốt nhất. Ý ủng hộ điều này", vị quan chức Ý nói thêm. ICC đã ra lệnh bắt ông Putin vì vấn đề liên quan Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis ngày 19.8 cho hay Thụy Sĩ có thể tổ chức các cuộc đàm phán, đồng thời sẽ cấp cho Tổng thống Putin quyền miễn trừ truy tố nếu ông đến Geneva để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Giới chức Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.8 cho biết ông đã gọi cho Tổng thống Putin, đồng thời bắt đầu sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine, theo CNN. Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Putin dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19.8 từ chối cam kết tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, nhưng cũng không loại trừ khả năng tiếp tục đàm phán.

Tin liên quan

Ông Zelensky được đồng minh bày cách 'lấy lòng' ông Trump?

Ông Zelensky được đồng minh bày cách 'lấy lòng' ông Trump?

Các hãng truyền thông cho rằng giới lãnh đạo châu Âu đã bày cách để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trang phục của ông Zelensky tại Nhà Trắng lại được bàn tán

Ông Zelensky: Vấn đề lãnh thổ là chuyện giữa tôi và ông Putin

Khám phá thêm chủ đề

putin Zelensky nga UKRAINE Geneva
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận