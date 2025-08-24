Nga đạt thêm bước tiến tại mặt trận phía đông Ukraine

Diễn biến này tạo thêm sức ép cho lực lượng phòng thủ của Kyiv ở cánh đông. Kleban-Byk được xem là cứ điểm phòng thủ quan trọng trên đường hướng đến thành phố Kramatorsk, trung tâm hậu cần của Ukraine tại Donetsk.

Tổn thất đáng chú ý của Không quân Ukraine là việc phi công tiêm kích MiG-29 của nước này đã thiệt mạng ngày 23.8 sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Kyiv thông tin thiếu tá Serhii Bondar, phi công lái tiêm kích MiG-29 đã thiệt mạng trong quá trình hạ cánh. Nguyên nhân và hoàn cảnh cụ thể của sự việc vẫn đang được làm rõ.