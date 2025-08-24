Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nga đạt thêm bước tiến tại mặt trận phía đông Ukraine
Video Thế giới

Nga đạt thêm bước tiến tại mặt trận phía đông Ukraine

Trúc Huỳnh - Bảo Hoàng
24/08/2025 17:13 GMT+7

AFP đưa tin, quân đội Nga ngày 23.8 tuyên bố kiểm soát thêm hai thị trấn ở Donetsk, miền đông Ukraine, gồm Sredneye và Kleban-Byk.

Nga đạt thêm bước tiến tại mặt trận phía đông Ukraine

Nga đạt thêm bước tiến tại mặt trận phía đông Ukraine

Diễn biến này tạo thêm sức ép cho lực lượng phòng thủ của Kyiv ở cánh đông. Kleban-Byk được xem là cứ điểm phòng thủ quan trọng trên đường hướng đến thành phố Kramatorsk, trung tâm hậu cần của Ukraine tại Donetsk.

Tổn thất đáng chú ý của Không quân Ukraine là việc phi công tiêm kích MiG-29 của nước này đã thiệt mạng ngày 23.8 sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Kyiv thông tin thiếu tá Serhii Bondar, phi công lái tiêm kích MiG-29 đã thiệt mạng trong quá trình hạ cánh. Nguyên nhân và hoàn cảnh cụ thể của sự việc vẫn đang được làm rõ.

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông điệp ẩn ý dù trước đó từng phản đối chính quyền tiền nhiệm để cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
