Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine
Video Thế giới

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Trúc Huỳnh - Vi Trân
23/08/2025 06:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông điệp ẩn ý dù trước đó từng phản đối chính quyền tiền nhiệm để cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga.

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Khó đoán ý ông Trump trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 21.8, Tổng thống Trump ngụ ý rằng Ukraine sẽ phải tiếp tục tấn công Nga mới có cơ hội giành chiến thắng. Nhà lãnh đạo cho rằng “rất khó, nếu không muốn nói là bất khả thi”, để thắng một cuộc chiến nếu không tấn công đối phương.

Nhà lãnh đạo còn khẳng định cuộc xung đột sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là tổng thống. Tổng thống Trump viết “Thời gian thú vị đang ở phía trước”.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 21.8, Tổng thống Trump nói trong vòng hai tuần tới, chính quyền Mỹ sẽ biết được liệu sẽ có hòa bình cho Ukraine hay không. “Trong vòng hai tuần, chúng tôi sẽ biết liệu sẽ có hòa bình tại Ukraine hay không. Sau đó, có lẽ chúng tôi sẽ phải áp dụng chiến thuật khác”, ông Trump nói và không giải thích thêm.

Đô đốc Nakhimov - tàu tuần dương hạm lớp Kirov được tân trang toàn diện, dự kiến sẽ trở thành soái hạm mới của Hải quân Nga.

