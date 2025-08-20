Chiến sự Ukraine ngày 1.273: Nga nêu điều kiện bàn thỏa thuận hòa bình với Ukraine

"Nếu lợi ích an ninh của Nga, quyền của người dân Nga cũng như cộng đồng Nga đang sinh sống tại Ukraine không được tôn trọng, chúng tôi không thể thảo luận về bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào", CNN dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu ngày 19.8.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ẢNH: REUTERS

Ông Lavrov tuyên bố rằng Nga không bao giờ có ý định kiểm soát lãnh thổ Ukraine, mà thay vào đó là "bảo vệ" những người nói tiếng Nga sống ở miền đông Ukraine và Crimea.

Ngoài ra, ông Lavrov cho biết Nga không loại trừ bất cứ hình thức đàm phán nào để giải quyết vấn đề Ukraine, trong đó có hội đàm song phương, 3 bên, các hình thức đa phương như tại Liên Hiệp Quốc.

"Hoạt động này không phải để đăng trên báo hoặc chiếu trên tivi, sau đó bàn tán trên mạng xã hội, mà phải từng bước và dần dần, bắt đầu từ cấp độ chuyên gia rồi trải qua những giai đoạn cần thiết để chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh", ông Lavrov nói.

Vị quan chức Nga cũng đánh giá Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của ông đã có cách tiếp cận sâu sắc nhằm giải quyết vấn đề Ukraine, cũng như hiểu rằng "cần loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục đề cập".

"Rõ ràng là nhà lãnh đạo Mỹ và nhóm của ông chân thành muốn đạt được kết quả lâu dài, bền vững và đáng tin cậy", ông Lavrov nói với Kênh truyền hình Rossiya 24.

Phía Ukraine chưa bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Trong diễn biến khác vào ngày 19.8, ông Yuri Ushakov, Trợ lý đặc biệt về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, xác nhận ông Putin đã có cuộc điện đàm với ông Trump ngày 18.8, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Ushakov cho biết 2 tổng thống ủng hộ việc Nga và Ukraine đàm phán trực tiếp, cũng như cần xem xét khả năng nâng cấp đại diện trong phái đoàn Moscow và Kyiv tham gia nỗ lực này.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky ngày 19.8 tuyên bố ông đã sẵn sàng cho một cuộc gặp trực tiếp song phương với Tổng thống Putin để giải quyết xung đột kéo dài đã hơn 3 năm.

Hiện nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đề xuất chọn Geneva (Thụy Sĩ) làm địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. Phía Nga và Ukraine đều chưa bình luận thông tin trên.

Ông Trump trả lời phỏng vấn về Nga và Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Fox & Friends" của Đài Fox News ngày 19.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến tới chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng cũng thừa nhận rằng nhà lãnh đạo Điện Kremlin có thể không muốn đạt một thỏa thuận nào cả.

"Chúng ta sẽ biết hành động của Tổng thống Putin trong vài tuần tới... Có khả năng ông ấy không muốn đạt được thỏa thuận", ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng ông Putin sẽ phải đối mặt với "tình huống khó khăn" nếu không hợp tác trong tiến trình hòa bình về Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin (từ trái sang)

ẢNH: AP

Ngoài ra, Tổng thống Trump loại trừ khả năng Mỹ triển khai quân trên bộ ở Ukraine và không đưa ra chi tiết cụ thể về các đảm bảo an ninh cho Kyiv.

CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng ngày 19.8 cho hay rằng ông Trump "kiên quyết" không gửi quân đội Mỹ đến bảo vệ Ukraine. Tuy nhiên, vị quan chức này nói thêm rằng Mỹ vẫn còn nhiều cách khác để đảm bảo Kyiv được bảo vệ.

Theo quan chức này, các cuộc thảo luận về cam kết đảm bảo an ninh vẫn đang diễn ra và chi tiết cụ thể về vấn đề này sẽ tiếp tục là chủ đề đàm phán giữa Mỹ, các quốc gia châu Âu và Ukraine trong những ngày tới.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 19.8 cho biết Kyiv đang xây dựng nội dung cụ thể của các cơ chế bảo đảm an ninh từ đề xuất của các đối tác châu Âu, đồng thời khẳng định các cuộc thảo luận về vấn đề trên sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Ông Zelensky nhấn mạnh các cố vấn an ninh quốc gia của Ukraine và các nước đối tác duy trì liên lạc thường xuyên, khẳng định "sẽ có những bảo đảm an ninh" cho Kyiv.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì cuộc họp của "Liên minh sẵn sàng hành động" về Ukraine tại Paris, sau loạt thảo luận tại Washington (Mỹ) hôm 18.8. Cuộc họp tập trung bàn thảo cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho Kyiv.

Sau cuộc họp, Văn phòng Thủ tướng Anh tuyên bố các nước tham gia đã nhất trí tổ chức một cuộc họp với các đối tác Mỹ "trong những ngày tới để tăng cường hơn nữa bản kế hoạch nhằm đưa ra các đảm bảo an ninh mạnh mẽ và chuẩn bị triển khai lực lượng hòa bình nếu chiến sự kết thúc".

Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về "cách gây thêm áp lực thông qua lệnh trừng phạt lên Tổng thống Putin cho đến khi nhà lãnh đạo Nga thể hiện hành động nghiêm túc để chấm dứt cuộc xung đột", theo The Guardian.

Các nhà lãnh đạo quân sự NATO dự kiến sẽ họp để thảo luận về Ukraine vào ngày 20.8, theo Reuters.

Nga tấn công trên không lớn nhất vào Ukraine kể từ tháng 7?

Khi Tổng thống Trump gặp ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18.8, phía Ukraine cáo buộc Nga đã phát động cuộc tấn công trên không dữ dội vào Ukraine.

Một tòa nhà hư hại nghiêm trọng sau khi bị không kích ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) ngày 19.8.2025 ẢNH: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 270 máy bay không người lái (UAV) và 10 tên lửa trong đêm 18.8, gọi đây là cuộc tấn công trên không lớn nhất vào Ukraine kể từ ngày 31.7, theo thống kê của CNN.

Không quân Ukraine tuyên bố 4 tên lửa và 16 UAV đã lọt qua hệ thống phòng không của Ukraine. Ukraine cáo buộc các đợt không kích đã khiến 8 người thiệt mạng và 54 người khác bị thương trên khắp Ukraine từ đêm 18.8 đến sáng 19.8.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên và nước này luôn phủ nhận tấn công vào dân thường.



Trong một diễn biến khác, ông Andrei Bocharov, Thống đốc tỉnh Volgograd (Nga), cáo buộc UAV Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở khu vực này trong đêm ngày 18.8, theo The Kyiv Independent.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 13 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên khu vực này. Mức độ thiệt hại của nhà máy lọc dầu nêu trên vẫn chưa được xác định. Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công.

Ít nhất 3 nhà máy lọc dầu của Nga đã tạm ngừng hoặc cắt giảm hoạt động trong tháng 8 do bị tấn công, bao gồm cơ sở ở Saratov, Ryazan và Novokuibyshevsk.