Chiến sự Ukraine ngày 1.272: Diễn biến ác liệt trên các mặt trận

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phóng bom lượn về phía các mục tiêu ở Donetsk ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga chọc thủng phòng tuyến ở Kharkiv, phóng bom lượn

Quân đội Nga đã chọc thủng phòng tuyến của lực lượng Ukraine gần Borovaya, thuộc hướng Kupyansk của tỉnh Kharkiv, TASS hôm 18.8 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Kết quả là phía Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề về binh lực và thiết bị quân sự, buộc các đơn vị còn sống sót phải triệt thoái về phía bến phà trên sông Oskol.

Chính quyền Kyiv chưa bình luận về thông tin trên.

Nga cải tiến tên lửa, 'khiên chắn' Patriot của Ukraine giảm hiệu quả

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành các cuộc không kích bằng bom lượn nhằm vào vị trí của các đơn vị Ukraine ở Mirnograd và Ivanopolye thuộc Donetsk, theo TASS.

Cụ thể, tại Mirnograd, một quả bom FAB-3000 lắp cánh lượn và được trang bị module điều hướng đã trực tiếp đánh trúng điểm tập kết tạm thời của của Lữ đoàn tác chiến số 15 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Còn ở Ivanopolye, một loạt bom lượn FAB-500 cũng được Nga triển khai và thành công phá hủy các cứ điểm của Lữ đoàn cơ giới số 100 của quân đội Ukraine.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trung tướng Essedoulla Abatchev, Phó Tư lệnh Quân khu Leningrad của Nga ảnh: HUR / Telegram

Tướng Nga bị thương nặng ở Kursk?

Trung tướng Essedoulla Abatchev, Phó Tư lệnh Quân khu Leningrad của Nga, đã “bị thương nghiêm trọng” tại vùng biên giới của Nga, Kyiv Independent dẫn lời xác nhận hôm 18.8 của ông Sergei Melikov, lãnh đạo CH Dagestan thuộc Nga.

Tướng Abatchev là người gốc Dagestan, từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong quân đội ở CH Chechnya và CH Dagestan. Năm 2022, ông được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga.

Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) hôm 17.8 cho biết tướng Abatchev đã bị thương trong vụ tấn công do Ukraine tiến hành và nhằm vào một đoàn xe ở tỉnh Kursk, giáp biên giới Ukraine.

Theo HUR, một cánh tay và một chân của vị tướng đã bị cắt cụt vì vụ tấn công.

Đài BBC tiếng Nga thống kê được có ít nhất 10 vị tướng và 524 đại tá hoặc trung tá của Nga đã thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2.2022. Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Quân Ukraine luyện binh ở Kharkiv hôm 16.8 ảnh: reuters

Nga kiểm soát thêm bao nhiêu lãnh thổ Ukraine trong hơn 1.010 ngày

Cũng trong ngày 18.8, Kyiv Independent dẫn nguồn DeepState ước tính Nga kiểm soát thêm không đến 1% diện tích lãnh thổ Ukraine trong hơn 1.010 ngày.

Theo DeepState, trong giai đoạn đầu của chiến sự, Nga đạt được nhiều bước tiến lớn ở các khu vực khác nhau trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, kể từ tháng 11.2022, quân đội Ukraine đã nhanh chóng phản công và giành lại phần lớn lãnh thổ ở tỉnh Kharkiv và Kherson.

Kể từ lúc đó đến nay, lực lượng vũ trang Nga chỉ kiểm soát thêm 5.842 km2, chiếm khoảng 0,97% diện tích toàn lãnh thổ Ukraine.

Tính đến ngày 12.11.2022, Nga được cho kiểm soát 108.651 km2 lãnh thổ Ukraine. Gần 3 năm sau, tính đến ngày 17.8.2025, con số này tăng lên 114.493 km2.

Ukraine bắt đầu sản xuất tên lửa hành trình mới, bay đến 3.000 km

Kể từ tháng 11.2022, bước tiến của Nga đã chậm dần nhưng không hoàn toàn dừng lại. Trong vòng 2 tháng từ 6 đến 7 năm nay, Nga đã kiểm soát thêm hơn 1.000 km2 lãnh thổ Ukraine, theo tính toán của DeepState.

Tổng cộng, hiện khoảng 20% lãnh thổ Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, bao gồm Crimea.

Chính quyền Moscow chưa bình luận về thông tin trên.