Vén màn 4 lớp phòng thủ trong dự án ‘Vòm Vàng’ của Mỹ

Bản trình bày kế hoạch với tiêu đề “Tiến nhanh, Nghĩ lớn!” mang đến cho 3.000 nhà thầu quốc phòng cái nhìn về mức độ phức tạp của dự án, cũng như thời hạn đầy tham vọng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra là có thể triển khai vào năm 2028.

Nội dung trình chiếu chỉ ra kiến trúc hệ thống phòng thủ cơ bản sẽ gồm 4 lớp tích hợp. Đầu tiên là lớp cảm biến và nhắm mục tiêu được xây ngoài không gian để cảnh báo, theo dõi và phòng thủ trước tên lửa đối thủ. Tiếp đó là 3 lớp phòng thủ mặt đất, gồm tên lửa đánh chặn, radar và có thể là laser.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về dự án Vòm Vàng hồi tháng 5 ẢNH: REUTERS

Một mục tiêu chính của Vòm Vàng là hạ tên lửa trong giai đoạn tăng tốc, tức thời điểm tên lửa bay chậm qua bầu khí quyển trái đất. Do đó, Mỹ muốn xây dựng tên lửa phòng thủ bố trí từ không gian để có thể đánh chặn mục tiêu nhanh hơn.

Các tuyến phòng thủ cuối cùng sẽ bao gồm radar mới và các hệ thống hiện tại như hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, cùng với xây dựng bệ phóng mới nhằm đối phó với những mục tiêu trong tương lai.

Cuộc thảo luận với các nhà thầu quốc phòng hồi tuần trước đã đề cập xây một bãi phóng tên lửa mới, đặt tại vùng Trung Tây của Mỹ, dành cho các tên lửa đánh chặn thế hệ mới (NGI) do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

NGI sẽ trở thành một phần của mạng lưới phòng thủ tầm trung mặt đất (GMD) của Mỹ, hiện là lớp phòng thủ tên lửa chính để bảo vệ nước này khỏi các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo liên lục địa. Quân đội Mỹ cũng đặt ra kế hoạch bố trí 11 khẩu đội tầm ngắn trên khắp khu vực lục địa Mỹ, các bang Alaska và Hawaii.

Vốn lấy cảm hứng từ hệ thống tên lửa Vòm Sắt của Israel, dự án Vòm Vàng của Mỹ lớn hơn rất nhiều về quy mô diện tích bao phủ cũng như chi phí.

Song, những thách thức hiện nay là việc theo trong bản trình chiếu về hệ thống ước tính tiêu tốn 175 tỉ USD nêu trên, chính phủ Mỹ vẫn chưa chắc chắn sẽ bố trí bao nhiêu bệ phóng và sẽ triển khai ở đâu.

"Họ có rất nhiều tiền, nhưng họ vẫn chưa có mục tiêu về chi phí", một quan chức Mỹ cho biết. Cho đến nay, quốc hội Mỹ đã phê duyệt 25 tỉ USD cho Vòm Vàng trong dự luật thuế và chi tiêu của ông Trump được thông qua vào tháng 7. Hơn 45 tỉ USD khác cho dự án được đưa ra trong đề xuất ngân sách 2026 của ông Trump.

Ngoài ra, giới quan sát cũng lo ngại rào cản kỹ thuật về độ trễ khi phối hợp đánh chặn, đến từ việc mỗi nhà thầu lại sở hữu các hệ thống phòng thủ khác nhau. Bản trình bày tuần trước cũng không đề cập hợp tác với Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk, vốn đang nỗ lực giành hợp đồng tham gia dự án Vòm Vàng.

Lầu Năm Góc cho biết họ đang thu thập thông tin "từ ngành công nghiệp, học viện, phòng thí nghiệm quốc gia và các cơ quan chính phủ khác để hỗ trợ Vòm Vàng", cho rằng sẽ là "thiếu thận trọng" nếu công bố thêm thông tin về chương trình trong giai đoạn đầu này.