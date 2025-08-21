Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
UAV nổ tung ở Ba Lan, Warsaw cáo buộc Nga ‘khiêu khích’
Video Thế giới

UAV nổ tung ở Ba Lan, Warsaw cáo buộc Nga 'khiêu khích'

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
21/08/2025 17:09 GMT+7

Ba Lan cáo buộc một vật thể bay rơi và phát nổ trên một cánh đồng ngô ở miền đông Ba Lan vào sáng 20.8 đã được xác định là máy bay không người lái (UAV) của Nga, đồng thời gọi đây là hành động khiêu khích từ phía Moscow.

UAV nổ tung ở Ba Lan, Warsaw cáo buộc Nga ‘khiêu khích’

UAV nổ tung ở Ba Lan, Warsaw cáo buộc Nga ‘khiêu khích’

Theo Hãng thông tấn PAP của Ba Lan, tại một cuộc họp báo ở thủ đô Warsaw ngày 20.8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cáo buộc Nga khiêu khích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào thời điểm quan trọng, khi các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang diễn ra.

Trước vụ việc trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Paweł Wroński vừa xác nhận rằng nước này sẽ gửi công hàm phản đối ngoại giao tới Nga.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc trên.

Nga đặt điều kiện thảo luận hòa bình với Ukraine

Nga đặt điều kiện thảo luận hòa bình với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 19.8 cho biết nước này sẽ không thảo luận về thỏa thuận hòa bình nếu an ninh của Nga và quyền của cư dân nói tiếng Nga tại Ukraine không được tôn trọng.

