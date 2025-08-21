UAV nổ tung ở Ba Lan, Warsaw cáo buộc Nga ‘khiêu khích’

Theo Hãng thông tấn PAP của Ba Lan, tại một cuộc họp báo ở thủ đô Warsaw ngày 20.8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cáo buộc Nga khiêu khích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào thời điểm quan trọng, khi các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang diễn ra.

Trước vụ việc trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Paweł Wroński vừa xác nhận rằng nước này sẽ gửi công hàm phản đối ngoại giao tới Nga.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc trên.