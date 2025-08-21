Chiến sự Ukraine ngày 1.274: Nhiều nước sẵn sàng gửi quân đến Ukraine, Nga phản ứng

Trang The Kyiv Independent ngày 20.8 đưa tin khoảng 10 đồng minh châu Âu sẵn sàng gửi binh sĩ đến Ukraine và việc thảo luận đang được tăng tốc về đảm bảo an ninh cho nước này.

Các nguồn tin cho biết một gói hỗ trợ an ninh cho Ukraine có thể được quyết ngay trong tuần này, vì các nhà lãnh đạo châu Âu đang xúc tiến sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu ủng hộ kế hoạch.

Ông Trump có thể hỗ trợ Ukraine trên không, nhưng không đưa quân đến đảm bảo an ninh

Sáng kiến này đề xuất việc triển khai quân đội châu Âu như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng nhằm ngăn chặn các động thái quân sự tiếp theo của Nga, được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng hôm 18.8.

Theo các nguồn thạo tin, các cuộc thảo luận giữa các quan chức châu Âu vào ngày hôm sau tập trung vào các đề xuất cử quân từ Anh và Pháp tới Ukraine, cùng với các đơn vị từ khoảng 10 quốc gia khác. Các cuộc thảo luận bao gồm quy mô và vị trí triển khai lực lượng.

Tổng thống Zelensky gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London hôm 14.8 ẢNH: REUTERS

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump ngày 19.8 tuyên bố ông loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ tại Ukraine, nhưng đã gợi ý cách khác nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Khi nói đến an ninh, người châu Âu sẵn sàng triển khai binh sĩ trên bộ. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ, đặc biệt có thể là... bằng đường không", ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình "Fox & Friends" của Đài Fox News ngày 19.8 (giờ Mỹ), nhưng không nói rõ thêm chi tiết.

Bản chất của hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine theo một thỏa thuận hòa bình vẫn chưa rõ ràng. Hỗ trợ trên không có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc máy bay chiến đấu thực thi vùng cấm bay, theo Reuters.

Nga chỉ trích

Hãng TASS ngày 20.8 dẫn lời ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở ở Vienna (Áo), kêu gọi chấm dứt "các cuộc thảo luận mang tính khiêu khích" về việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine.

"Phương Tây đang tích cực thảo luận về giả thuyết triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine. Moscow đã làm rõ rằng việc triển khai các đơn vị quân sự nước ngoài tại Ukraine hoàn toàn là điều không thể chấp nhận. Đã đến lúc chấm dứt những cuộc thảo luận mang tính khiêu khích như vậy", ông viết trên Telegram.

Nga đặt điều kiện thảo luận hòa bình với Ukraine

Nhà ngoại giao này viết thêm rằng những người đề xuất ý tưởng này "dường như đang cố gắng phá hoại các nỗ lực ngoại giao và khiến một thỏa thuận hòa bình trở nên không thể thực hiện được".

Diễn biến nóng tại Odessa

Về chiến sự, Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay lực lượng Nga tấn công trúng một trạm phân phối khí tại tỉnh Odessa vào ngày 19.8, đồng thời nói rằng điều này cho thấy cần gây áp lực kinh tế để Nga chấm dứt chiến sự.

"Tất cả những vụ tấn công này chỉ là những hành động biểu dương sức mạnh, và chúng càng khẳng định sự cần thiết phải gây áp lực lên Moscow, cần áp đặt thêm các lệnh cấm vận và thuế quan cho đến khi ngoại giao đạt hiệu quả hoàn toàn", ông Zelensky viết trên X.

Các cơ quan địa phương không ghi nhận bất kỳ vấn đề nào về nguồn cung cấp khí đốt trong khu vực. Ukraine sử dụng khí đốt không chỉ cho nhu cầu công nghiệp, mà còn để sưởi ấm nhà và nấu ăn.

Nga cải tiến các tên lửa khiến hệ thống Patriot của Ukraine gặp khó

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cuộc tấn công nhằm vào những gì họ gọi là cơ sở hạ tầng cảng "được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Ukraine".

Các quan chức Ukraine ngày 20.8 cho hay ít nhất 3 người thiệt mạng và 34 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã phóng 93 máy bay không người lái (UAV) tấn công và mồi nhử loại Shahed, cùng với 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Hệ thống phòng không đã chặn được 62 UAV và một tên lửa, trong khi các vụ tấn công còn lại nhắm trúng 20 địa điểm.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Hai nước trước nay luôn bác bỏ cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường trong xung đột.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.8 còn cho hay lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát các làng Novoheorhiivka, Pankivka và Sukhetse phía đông Ukraine.