Lần đầu hé lộ hình ảnh quân nhân Triều Tiên thực chiến ở Nga

Đoạn phim, được Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) phát sóng, cho thấy quân nhân Triều Tiên giao tranh với đối phương bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa chống tăng và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), và cả máy bay không người lái (UAV).

Theo trang tin NK News, những hình ảnh này cũng được phát trên màn hình lớn trong buổi hòa nhạc do Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tổ chức dành cho các chỉ huy và binh lính Triều Tiên trở về từ chiến trường. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện liên quan đến cuộc chiến, bao gồm việc tưởng niệm 101 binh sĩ mà Bình Nhưỡng nói đã tử trận tại Kursk.

Theo các chuyên gia, đoạn phim tập trung chủ yếu vào việc nhấn mạnh sức mạnh và lòng dũng cảm của quân đội Triều Tiên trong điều kiện chiến đấu nguy hiểm. NK News dẫn lời các chuyên gia cho biết phần lớn các cảnh quay có vẻ chân thực và phù hợp với các báo cáo trước đây về chiến thuật của binh sĩ Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ôm một người lính trong buổi lễ dành cho các chỉ huy và binh lính Triều Tiên trở về từ chiến trường, ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên), ngày 22.8.2025

ẢNH: REUTERS

Một số video cho thấy lực lượng Triều Tiên bị tấn công trên không, trong khi một số video khác lại cho thấy xe tăng Ukraine được cho là đã bị binh sĩ Triều Tiên phá hủy.

Các hình ảnh của KCTV đã cung cấp cái nhìn rõ hơn về vũ khí và trang bị mà quân nhân Triều Tiên đã sử dụng tại Kursk, ngoài súng trường AK-12, AK-74 và súng cối 60mm đã biết trước đó.

Ví dụ, hình ảnh cho thấy binh sĩ Triều Tiên sử dụng pháo phản lực Type-75 107 mm. Đoạn phim cũng cho thấy lực lượng Triều Tiên khai hỏa tổ hợp tên lửa chống tăng Bulsae-6, được cho là ở Kursk, mặc dù đoạn phim không nêu rõ địa điểm.

Tương tự, quân nhân Triều Tiên xuất hiện trong đoạn phim sử dụng bệ phóng tên lửa đa năng RMG, được chuyên gia vũ khí Joost Oliemans mô tả là “một thiết bị khá hiện đại của Nga”. Bên cạnh đó, các đơn vị Triều Tiên sử dụng rộng rãi bộ đàm Azart do Nga sản xuất.

Tác chiến UAV cũng là yếu tố được đặc biệt chú ý trong đoạn phim. Chuyên gia Oliemans chỉ ra các cảnh quay về binh sĩ Triều Tiên điều khiển UAV tự sát góc nhìn thứ nhất (FPV), cũng như các xe quân sự Ukraine bị nổ tung.

KCTV cũng chiếu cảnh quân nhân Triều Tiên thiết lập hệ thống phòng thủ chống UAV, chẳng hạn như lắp đặt thiết bị liên lạc hoặc gây nhiễu máy bay không người lái trên cây.