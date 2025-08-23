Ukraine tấn công, dòng chảy dầu Nga tới Hungary-Slovakia bị gián đoạn

Đợt tấn công mới nhất của Ukraine vào một cơ sở ở Nga đã làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga tới Hungary và Slovakia.

Các chính phủ Hungary và Slovakia hôm 22.8 cho biết vụ tấn công có thể khiến hai nước không thể nhập khẩu dầu từ Nga trong ít nhất năm ngày, đồng thời kêu gọi Ủy ban điều hành châu Âu đảm bảo an ninh nguồn cung.

Vụ tấn công hôm 21.8 đánh dấu lần thứ hai trong tuần này nguồn cung dầu Nga cho Hungary và Slovakia bị cắt, sau một đợt gián đoạn vào đầu tuần.

Nga và Ukraine đã leo thang tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong vài tuần qua.

Căng thẳng tiếp diễn bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Ông Dmitry Zhdannikov, Biên tập viên Năng lượng và Hàng hóa của Reuters, nhận định: "Đây có lẽ là một trong những giai đoạn khốc liệt và chủ động nhất khi Ukraine và Nga tấn công cơ sở hạ tầng của nhau".

"Hầu hết giới bình luận đều đồng ý rằng Ukraine đang tìm cách nâng cao vị thế trong quá trình đàm phán. Đã có quá nhiều ý kiến cho rằng ông Putin đã thắng thế chỉ nhờ việc gặp ông Trump. Nhưng Ukraine về cơ bản đang chứng minh rằng không, ông Putin chưa thắng, chúng tôi vẫn có thể tấn công cơ sở hạ tầng của Nga và gây thiệt hại đáng kể", ông Zhdannikov cho hay.

Ukraine tấn công trạm bơm dầu Unecha của Nga ẢNH: REUTERS

Quân đội Ukraine cuối ngày 21.8 cho biết đã một lần nữa tấn công trạm bơm dầu Unecha, một phần quan trọng trong đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga hướng đến châu Âu.

Moscow liên tục tấn công cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine, ảnh hưởng đến việc chuẩn bị nhiên liệu cho các ngành công nghiệp then chốt cũng như sưởi ấm mùa đông cho người dân.

Nga cho biết các cuộc tấn công này nhằm làm suy yếu quân đội Ukraine.

Ukraine cũng đã gây hư hại cho một số nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng - nguồn tài trợ cho hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine - và gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số vùng của Nga.

Liên minh châu Âu (EU) đã cắt giảm năng lượng mua từ Nga sau khi xung đột bùng nổ vào năm 2022.

EU đang tìm cách loại bỏ hoàn toàn dầu và khí đốt của Nga vào cuối năm 2027.

Slovakia và Hungary phản đối lộ trình loại bỏ này, và cho biết nền kinh tế của họ phụ thuộc vào nguồn cung của Nga.

Hai nước này cũng phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga mà Ukraine cho là rất quan trọng để thúc đẩy Moscow hướng tới một nền hòa bình khả thi.