Crimea trở thành điểm đến lý tưởng của người Nga sau sự cố tràn dầu
Video Thế giới

Crimea trở thành điểm đến lý tưởng của người Nga sau sự cố tràn dầu

La Vi
La Vi
21/08/2025 15:32 GMT+7

Du khách Nga đã đổ xô đến thị trấn nghỉ mát Yalta ở Crimea bên bờ biển Đen trong mùa hè này.

Crimea trở thành điểm đến lý tưởng của người Nga sau sự cố tràn dầu

Crimea trở thành điểm đến lý tưởng của người Nga sau sự cố tràn dầu

Crimea, bán đảo mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014, trở thành điểm đến hấp dẫn, bởi chỗ ở tương đối rẻ và ẩm thực mùa hè tươi ngon.

Các chủ khách sạn địa phương cho biết họ bất ngờ trước làn sóng này.

Một chủ khách sạn cho biết: "Năm nay rất thành công, có thể nói tỷ lệ phòng kín đạt 100%. Phòng kín đến cuối tháng 9, không còn phòng trống. Chúng tôi cũng kỳ vọng tháng 10 sẽ tiếp tục như vậy".

Du khách đi dạo ở thành phố nghỉ mát Yalta, Crimea

Năm nay có thêm yếu tố thu hút.

Một vụ tràn dầu do hai tàu chở dầu của Nga đâm nhau ở eo biển Kerch đã khiến hơn 150 bãi biển tại vùng ven biển nổi tiếng Krasnodar phải đóng cửa.

Nhiều người Nga cũng phải đối mặt với thời gian chờ visa kéo dài để đến châu Âu.

Các chuyến bay trực tiếp đến nhiều điểm đến du lịch quan trọng trên lục địa này đã bị cắt sau khi Moscow đưa hàng chục nghìn quân vào Ukraine.

Ông Alexander Shirokov và gia đình xem Crimea là điểm đến nghỉ dưỡng dễ thuận tiẹn.

"Lâu rồi chúng tôi không ra nước ngoài vì thích ở đây (Crimea), và giờ đã ngại đi nước ngoài, nhất là khi, nói thẳng ra, tình hình thế giới đang bị ảnh hưởng bởi địa chính trị. Vì thế chúng tôi không muốn đi. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra", ông Shirokov chia sẻ.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2.2022.

Ngay phía bắc Crimea, một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái của Ukraine đã làm mất điện ở các khu vực thuộc vùng Zaporizhzhia của Ukraine do Nga kiểm soát vào hôm 19.8.

Trong khi đó, giới chức cho biết pháo kích của Nga đã giết chết một cư dân ở thị trấn nhỏ trong khu vực Kherson.

Các nhà phân tích cho biết hơn 1 triệu người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột.

