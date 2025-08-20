Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump có thể hỗ trợ Ukraine trên không, nhưng không đưa quân đảm bảo an ninh
Video Thế giới

Ông Trump có thể hỗ trợ Ukraine trên không, nhưng không đưa quân đảm bảo an ninh

La Vi
La Vi
20/08/2025 11:41 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.8 cho biết ông hy vọng người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ tiến tới chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tự động phát

Ông Trump có thể hỗ trợ Ukraine trên không, nhưng không đưa quân đảm bảo an ninh

Đang chạy

Ông Trump có thể hỗ trợ Ukraine trên không, nhưng không đưa quân đảm bảo an ninh

Máy bay cháy động cơ giữa trời, hành khách nhắn tin vĩnh biệt

Máy bay cháy động cơ giữa trời, hành khách nhắn tin vĩnh biệt

Bất ngờ kênh liên lạc ngầm Ukraine - Nga ngay giữa chiến sự

Bất ngờ kênh liên lạc ngầm Ukraine - Nga ngay giữa chiến sự

Trung Quốc lên tiếng sau phát ngôn của ông Trump liên quan Đài Loan

Trung Quốc lên tiếng sau phát ngôn của ông Trump liên quan Đài Loan

Ông Zelensky diện 'trang phục đẹp nhất', ông Trump khen ngợi

Ông Zelensky diện 'trang phục đẹp nhất', ông Trump khen ngợi

Vì sao cuộc gặp Trump - Zelensky không bàn vấn đề lãnh thổ Ukraine?

Vì sao cuộc gặp Trump - Zelensky không bàn vấn đề lãnh thổ Ukraine?

Ukraine hứa mua 90 tỉ USD vũ khí, ông Trump có thể đưa lính Mỹ đến bảo vệ thỏa thuận?

Ukraine hứa mua 90 tỉ USD vũ khí, ông Trump có thể đưa lính Mỹ đến bảo vệ thỏa thuận?

Ukraine có tên lửa hành trình mới tầm tấn công 3.000 km

Ukraine có tên lửa hành trình mới tầm tấn công 3.000 km

Ông Putin đồng ý sẽ gặp ông Zelensky trong 2 tuần nữa?

Ông Putin đồng ý sẽ gặp ông Zelensky trong 2 tuần nữa?

Ông Trump hứa Mỹ sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong thỏa thuận hòa bình

Ông Trump hứa Mỹ sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong thỏa thuận hòa bình

Phát biểu này được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài Fox News, một ngày sau khi ông Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận ông Putin có thể không muốn đạt thỏa thuận nào.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người tham dự cuộc đàm phán tại Washington hôm 18.8 , sau đó cho rằng cần chờ xem liệu nhà lãnh đạo Nga có đồng ý tham dự cuộc họp ba bên với hai ông Trump và Zelensky hay không.

Hôm 19.8, ông Trump một lần nữa loại trừ khả năng triển khai quân đội trên bộ ở Ukraine và không đưa ra chi tiết về các bảo đảm an ninh mà ông cho biết Mỹ có thể đề xuất cho Ukraine trong một thỏa thuận hậu chiến nếu có.

Một bài báo từ trang tin Axios cho biết ông Trump đã hứa hẹn về hỗ trợ không lực.

Ông Trump nói không triển khai quân đến Ukraine, nhưng có thể hỗ trợ không lực - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 18.8

ẢNH: REUTERS

Ukraine và các đồng minh châu Âu được tiếp thêm sức mạnh nhờ lời hứa của ông Trump về các bảo đảm an ninh nhằm chấm dứt xung đột, nhưng ông và các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn đối mặt với nhiều câu hỏi chưa có lời giải, bao gồm việc Nga sẵn sàng hợp tác đến đâu.

Một vấn đề là liệu sẽ có ngừng bắn hay không. Ông Trump cho biết đó không phải là điều kiện tiên quyết để đạt thỏa thuận, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục thúc ép.

Nga không đưa ra cam kết rõ ràng về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 19.8 cho biết Moscow không bác bỏ bất kỳ hình thức nào để thảo luận về hòa bình ở Ukraine, nhưng bất kỳ cuộc gặp nào giữa các nhà lãnh đạo quốc gia "phải được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng".

Với lộ trình hòa bình còn đầy bất trắc, ông Zelensky có thể buộc phải đưa ra những thỏa hiệp đau đớn để chấm dứt cuộc chiến đã mở màn vào đầu năm 2022 với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Các nhà phân tích cho biết hơn 1 triệu người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột.

Tin liên quan

Ukraine hứa mua 90 tỉ USD vũ khí, ông Trump có thể đưa lính Mỹ đến bảo vệ thỏa thuận?

Ukraine hứa mua 90 tỉ USD vũ khí, ông Trump có thể đưa lính Mỹ đến bảo vệ thỏa thuận?

Ukraine đã trình bày các đề xuất của nước này trong hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 18.8 để có được các đảm bảo an ninh từ Mỹ sau thỏa thuận hòa bình với Nga.

Khám phá thêm chủ đề

Trump UKRAINE nga xung đột Nga-Ukraine thỏa thuận hòa bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận