Ông Trump có thể hỗ trợ Ukraine trên không, nhưng không đưa quân đảm bảo an ninh

Phát biểu này được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài Fox News, một ngày sau khi ông Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận ông Putin có thể không muốn đạt thỏa thuận nào.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người tham dự cuộc đàm phán tại Washington hôm 18.8 , sau đó cho rằng cần chờ xem liệu nhà lãnh đạo Nga có đồng ý tham dự cuộc họp ba bên với hai ông Trump và Zelensky hay không.

Hôm 19.8, ông Trump một lần nữa loại trừ khả năng triển khai quân đội trên bộ ở Ukraine và không đưa ra chi tiết về các bảo đảm an ninh mà ông cho biết Mỹ có thể đề xuất cho Ukraine trong một thỏa thuận hậu chiến nếu có.

Một bài báo từ trang tin Axios cho biết ông Trump đã hứa hẹn về hỗ trợ không lực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 18.8 ẢNH: REUTERS

Ukraine và các đồng minh châu Âu được tiếp thêm sức mạnh nhờ lời hứa của ông Trump về các bảo đảm an ninh nhằm chấm dứt xung đột, nhưng ông và các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn đối mặt với nhiều câu hỏi chưa có lời giải, bao gồm việc Nga sẵn sàng hợp tác đến đâu.

Một vấn đề là liệu sẽ có ngừng bắn hay không. Ông Trump cho biết đó không phải là điều kiện tiên quyết để đạt thỏa thuận, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục thúc ép.

Nga không đưa ra cam kết rõ ràng về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 19.8 cho biết Moscow không bác bỏ bất kỳ hình thức nào để thảo luận về hòa bình ở Ukraine, nhưng bất kỳ cuộc gặp nào giữa các nhà lãnh đạo quốc gia "phải được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng".

Với lộ trình hòa bình còn đầy bất trắc, ông Zelensky có thể buộc phải đưa ra những thỏa hiệp đau đớn để chấm dứt cuộc chiến đã mở màn vào đầu năm 2022 với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Các nhà phân tích cho biết hơn 1 triệu người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột.