Ông Zelensky diện 'trang phục đẹp nhất', ông Trump khen ngợi
Video Thế giới

Ông Zelensky diện 'trang phục đẹp nhất', ông Trump khen ngợi

Trúc Huỳnh - Bảo Hoàng
19/08/2025 22:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành lời khen cho trang phục người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky mặc tại cuộc gặp ở Nhà Trắng. Tổng thống Zelensky cũng đã thoải mái có những câu đùa.

Ông Zelensky diện 'trang phục đẹp nhất', ông Trump khen ngợi

Ông Zelensky diện 'trang phục đẹp nhất', ông Trump khen ngợi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.8 đã xuất hiện tại Nhà Trắng trong bộ âu phục đen, đánh dấu một thay đổi lớn so với chuyến thăm hồi tháng 2 khi ông bị một phóng viên Mỹ chế giễu về trang phục.

Chứng kiến sự thay đổi trong cách ăn mặc của ông Zelensky, Tổng thống Donald Trump đã nói khi hai lãnh đạo gặp nhau tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng rằng: “Thật không thể tin được, tôi thích trang phục này”.

Theo Hãng tin AP, cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 18.8 mang không khí trái ngược hẳn, với nhiều lời xã giao và tiếng cười đùa, so với màn đấu khẩu giữa ông Zelensky và ông Trump cùng Phó tổng thống Mỹ JD Vance hồi tháng 2.

Các nhà lãnh đạo xác nhận vấn đề lãnh thổ của Ukraine đã không được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 18.8.

