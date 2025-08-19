Ông Zelensky diện 'trang phục đẹp nhất', ông Trump khen ngợi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.8 đã xuất hiện tại Nhà Trắng trong bộ âu phục đen, đánh dấu một thay đổi lớn so với chuyến thăm hồi tháng 2 khi ông bị một phóng viên Mỹ chế giễu về trang phục.

Chứng kiến sự thay đổi trong cách ăn mặc của ông Zelensky, Tổng thống Donald Trump đã nói khi hai lãnh đạo gặp nhau tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng rằng: “Thật không thể tin được, tôi thích trang phục này”.

Theo Hãng tin AP, cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 18.8 mang không khí trái ngược hẳn, với nhiều lời xã giao và tiếng cười đùa, so với màn đấu khẩu giữa ông Zelensky và ông Trump cùng Phó tổng thống Mỹ JD Vance hồi tháng 2.