Vì sao cuộc gặp Trump - Zelensky không bàn vấn đề lãnh thổ Ukraine?
Video Thế giới

Vì sao cuộc gặp Trump - Zelensky không bàn vấn đề lãnh thổ Ukraine?

Trúc Huỳnh - Bảo Vinh
19/08/2025 15:46 GMT+7

Các nhà lãnh đạo xác nhận vấn đề lãnh thổ của Ukraine đã không được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 18.8.

Vì sao cuộc gặp Trump - Zelensky không bàn vấn đề lãnh thổ Ukraine?

Vì sao cuộc gặp Trump - Zelensky không bàn vấn đề lãnh thổ Ukraine?

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nhà lãnh đạo đã không thảo luận việc vẽ lại biên giới Ukraine tại hội nghị bởi đó là việc do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định.

Mặt khác, ông Rutte cho hay các nhà lãnh đạo cũng không bàn chuyện kết nạp thành viên của NATO, nhưng nhắc lại quan điểm chính thức của NATO là con đường gia nhập của Ukraine là không thể đảo ngược. Ông nói rằng các bên chỉ thảo luận đảm bảo an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của hiệp ước phòng vệ tập thể của NATO.

Trước hội nghị, Tổng thống Trump hé lộ về khả năng Ukraine sẽ phải nhượng bộ bán đảo Crimea và không được gia nhập NATO để đạt hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết vấn đề lãnh thổ liên quan thỏa thuận hòa bình tiềm tàng sẽ được làm rõ giữa Ukraine và Nga. Nhà lãnh đạo nói sẵn sàng gặp Tổng thống Putin theo bất kỳ hình thức nào và vấn đề lãnh thổ là chuyện “giữa tôi và ông Putin”.

Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Flamingo với tầm bắn lên tới 3.000 km. Theo Defence Express, tên lửa mới này có đầu đạn mạnh gấp đôi tên lửa Tomahawk của Mỹ.

