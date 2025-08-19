Ukraine có tên lửa hành trình mới tầm tấn công 3.000 km

Ukraine có thể đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Flamingo với tầm bắn lên tới 3.000 km.

Phóng viên ảnh người Ukraine Yefrem Lukatsky đã đăng tải những bức ảnh về tên lửa mới trên Facebook cá nhân, kèm theo cam kết sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Giới chuyên gia lưu ý rằng có rất ít tên lửa như vậy trên thế giới. Đặc biệt, tầm bắn 3.000 km là gần gấp đôi so với tên lửa Tomahawk Block V hiện đại của Mỹ, có tầm bắn hơn 1.600 km.

Các chuyên gia cho rằng tên lửa trong bức ảnh được công bố rất có thể là tên lửa hành trình FP-5, khi so sánh ngoại hình và thông số hiện có.

Mẫu tên lửa này lần đầu tiên được Tập đoàn Milanion giới thiệu vào đầu tháng 2.2025 tại triển lãm IDEX-2025 được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đặc điểm nổi bật nhất của FP-5 là khối lượng đầu đạn lên đến một tấn. Điều này khiến tên lửa mạnh gấp đôi so với tên lửa Tomahawk của Mỹ, với đầu đạn nặng 450 kg.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine ẢNH: IDEX 2025

Một lợi thế đáng kể khác là năng lực sản xuất: theo Milanion Group, công ty có thể sản xuất hơn 50 tên lửa FP-5 mỗi tháng. Điều này trở nên khả thi nhờ thiết kế đơn giản, khi tên lửa không được phóng từ container vận chuyển-phóng và không có cánh gập.

Công ty cũng tuyên bố rằng tên lửa được trang bị hệ thống định vị vệ tinh có khả năng chống lại tác chiến điện tử, cũng như hệ thống dẫn đường quán tính.

Defence Express cho rằng các nhà phát triển tên lửa FP-5 có thể cũng tham gia vào việc chế tạo máy bay không người lái (UAV) có độ chính xác cao FP-1. Theo bài báo, UAV FP-1 đã được Ukraine sử dụng để phá hủy sở chỉ huy của lữ đoàn bộ binh cơ giới 132 Nga tại Yenakiieve và tấn công một nhà máy quốc phòng ở Arzamas.

Defence Express cho biết Tập đoàn Milanion có trụ sở chính tại UAE. Năm 2021, công ty đã ký thỏa thuận hợp tác với một công ty quốc phòng lớn của Ukraine.

Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về thông tin sản xuất được báo cáo. Mốc thời gian sản xuất vẫn chưa được tiết lộ và vẫn chưa rõ khi nào tên lửa Flamingo sẽ được sử dụng thường xuyên trên chiến trường.

Vũ khí tầm xa sản xuất trong nước đóng vai trò then chốt trong chiến lược quốc phòng của Ukraine.

Vào tháng 11.2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã sản xuất 100 tên lửa đầu tiên. Đến đầu năm 2025, ông Zelensky chỉ đạo đẩy nhanh việc phát triển tên lửa đạn đạo. Văn phòng tổng thống đã công bố kế hoạch chế tạo một tên lửa có tầm bắn lên tới 700 km.

Vào tháng 4, ông Zelensky cho biết hơn 40% vũ khí được sử dụng trên tiền tuyến hiện được sản xuất tại Ukraine, bao gồm hơn 95% UAV được sử dụng trên chiến trường.

Vào tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này tự sản xuất đã hoàn thành thành công thử nghiệm chiến đấu và đang trong quá trình sản xuất hàng loạt.

Trước đó, ông Zelensky cũng tiết lộ rằng Ukraine đã phát triển một loại vũ khí nội địa khác là UAV lai tên lửa Palianytsia.