Ông Trump nêu điều kiện gì cho Ukraine trước cuộc gặp ông Zelensky?
Ông Trump nêu điều kiện gì cho Ukraine trước cuộc gặp ông Zelensky?

Trúc Huỳnh - Vi Trân
18/08/2025 16:45 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hé lộ các điều kiện đàm phán để giải quyết xung đột Ukraine và lặp lại tuyên bố rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky là người quyết định.

Ông Trump nêu điều kiện gì cho Ukraine trước cuộc gặp ông Zelensky?

Ông Trump nêu điều kiện gì cho Ukraine trước cuộc gặp ông Zelensky?

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 18.8, Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Zelensky của Ukraine có thể chấm dứt xung đột với Nga “gần như ngay lập tức nếu ông ấy muốn, hoặc có thể tiếp tục chiến đấu”.

AP dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết, trong cuộc điện đàm với các đồng minh châu Âu sau hội nghị Alaska, Tổng thống Trump nói rằng ông Putin khẳng định mong muốn có được hai vùng Donetsk và Luhansk. Nga tuyên bố sáp nhập hai vùng này cùng Zaporizhzhia và Kherson vào năm 2022 nhưng Ukraine không công nhận.

Nhiều lãnh đạo châu Âu cùng tổng thống Ukraine đến gặp ông Trump

Nhiều lãnh đạo châu Âu cùng tổng thống Ukraine đến gặp ông Trump

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến Washington hôm 18.8 để thể hiện sự ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thúc giục Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng với Nga.

