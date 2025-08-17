Phu nhân Tổng thống Trump viết thư cho Tổng thống Putin

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 11.7 ẢNH: REUTERS

Tờ The Hill ngày 17.8 đưa tin đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, bày tỏ lo ngại về những trẻ em Ukraine bị đưa về Nga.

"Bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều mang trong tim những giấc mơ thầm lặng giống nhau, dù sinh ra ở miền quê mộc mạc hay giữa trung tâm thành phố hoa lệ. Các em mơ về tình yêu, về những khả năng và về sự an toàn trước hiểm nguy", phu nhân của Tổng thống Donald Trump viết trong một bức thư đề ngày 15.8 gửi đến nhà lãnh đạo Nga.

"Là cha mẹ, chúng ta có bổn phận nuôi dưỡng hy vọng cho thế hệ kế tiếp. Là những người lãnh đạo, trách nhiệm duy trì tương lai của trẻ em vượt xa sự tiện nghi của một số ít. Không thể phủ nhận, chúng ta phải nỗ lực vẽ nên một thế giới đầy phẩm giá cho tất cả, để ai ai có thể thức dậy trong hòa bình và để tương lai được bảo vệ một cách trọn vẹn", bà viết trong lá thư dài một trang.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump đã chuyển bức thư đến ông Putin trước thềm hội nghị thượng đỉnh hôm 15.8 tại Alaska (Mỹ). Bà Trump không có mặt tại căn cứ Elmendorf-Richardson, nơi diễn ra cuộc họp kín kéo dài gần 3 giờ giữa lãnh đạo Mỹ và Nga.

Trong thư bà Trump cho rằng ông Putin "có thể khôi phục tiếng cười trong trẻo" của nhiều trẻ em Ukraine.

"Trong việc bảo vệ sự ngây thơ của những đứa trẻ này, ngài không chỉ phục vụ riêng nước Nga, mà còn phục vụ cả nhân loại. Một ý tưởng táo bạo như vậy vượt lên trên mọi chia rẽ của loài người, và chính ông, thưa ông Putin, là người đủ khả năng thực hiện tầm nhìn này chỉ bằng một nét bút ngay hôm nay. Đã đến lúc rồi", bà viết.

Kể từ khi chiến sự bùng nổ cuối tháng 2.2022, Nga đã đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine tìm cách trao cho các em quốc tịch Nga và cho các em theo học tại các trường ở Nga, theo The Hill. Theo chính phủ Ukraine, có hơn 19.000 trẻ em đã bị đưa từ Ukraine sang Nga.

Nga chưa bình luận về thông tin liên quan bức thư của bà Trump. Nga cho rằng việc đưa trẻ em sang nước này là hoạt động sơ tán nhân đạo nhằm bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương, đồng thời cho biết thủ tục cấp quốc tịch được đơn giản hóa và việc chuyển giao tạm thời được thực hiện "vì lý do nhân đạo", chứ không phải là trục xuất cưỡng bức, theo Al Jazeera.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi những cáo buộc về hàng chục ngàn trẻ em bị bắt cóc là xuyên tạc và hoàn toàn dối trá, khẳng định rằng "không có trẻ em Ukraine nào bị bắt cóc ở Nga" và cho rằng các con số này là tuyên truyền.

Nga liên lạc Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary

Liên quan hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga vừa qua, Reuters ngày 17.8 đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vài giờ sau hội nghị, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông cáo đăng trên trang web rằng cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan diễn ra theo đề nghị của phía Thổ Nhĩ Kỳ.

"Các ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về kết quả cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ được tổ chức tại Alaska vào ngày 15.8", theo thông cáo.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực duy trì các kênh ngoại giao mở với Nga và Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ vừa là thành viên NATO, vừa là đối tác của cả Nga và Ukraine, đồng thời được cho là một nhà trung gian tiềm năng.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Lavrov cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, trong đó "hai bên thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine trong bối cảnh kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ".

Sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng "thế giới hiện an toàn hơn so với ngày hôm qua", trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu khác nhấn mạnh trong tuyên bố chung rằng "quyết định về lãnh thổ sẽ thuộc về Ukraine".

Liên quan chiến sự, quân đội Ukraine ngày 16.8 cho biết đã đẩy lùi lực lượng Nga khoảng 2 km tại mặt trận Sumy. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết thêm rằng giao tranh đang diễn ra ác liệt gần các ngôi làng Oleksiivka và Yunakivka gần biên giới Nga.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.