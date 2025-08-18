Nhiều lãnh đạo châu Âu cùng tổng thống Ukraine đến gặp ông Trump

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp nhau vào hôm 17.8 để phối hợp hỗ trợ theo lập trường của ông Zelensky.

Ông Macron cho biết: "Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là thể hiện một mặt trận thống nhất giữa châu Âu và Ukraine trong thời điểm giải quyết xung đột này".

Các đồng minh đặc biệt hy vọng sẽ thiết lập những bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine, bao gồm cả sự tham gia của Mỹ.

Cuộc họp diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào hôm 15.8.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tổ chức họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels, Bỉ hôm 17.8 ẢNH: REUTERS

Hôm 17.8, ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng sẽ có "tiến triển lớn về Nga", nhưng không nêu chi tiết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 17.8 cho biết có "đủ tiến triển" để tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh cả hai bên đều cần nhượng bộ.

Ông cảnh báo rằng Washington không thể ép buộc hòa bình nếu cả Nga lẫn Ukraine chưa sẵn sàng.

Các đồng minh châu Âu mong muốn giúp ông Zelensky tránh lặp lại tình huống như cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2, khi ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine, cáo buộc ông "vô ơn và thiếu tôn trọng".

Cũng trong ngày 17.8, phát biểu bên cạnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Zelensky khẳng định rằng chiến tuyến hiện tại phải là cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Bà von der Leyen, cùng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, cũng sẽ đến Washington.