Bà Clinton sẽ đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump với điều kiện gì?
Video Thế giới

Bà Clinton sẽ đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump với điều kiện gì?

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
16/08/2025 20:25 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton để ngỏ khả năng đề cử ông chủ Nhà Trắng cho giải Nobel Hòa bình nếu ông có thể đàm phán thành công để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Bà Clinton sẽ đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump với điều kiện gì?

Bà Clinton sẽ đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump với điều kiện gì?

Nga sắp thử tên lửa 'vô đối' Burevestnik?

Nga sắp thử tên lửa 'vô đối' Burevestnik?

Ukraine lần đầu đánh chìm tàu Nga trên biển Caspi?

Ukraine lần đầu đánh chìm tàu Nga trên biển Caspi?

Mỹ có màn phô trương sức mạnh khi đón ông Putin dự thượng đỉnh?

Mỹ có màn phô trương sức mạnh khi đón ông Putin dự thượng đỉnh?

Ông Trump khuyên Ukraine đồng ý thỏa thuận, hứa đảm bảo an ninh sau thượng đỉnh Mỹ-Nga

Ông Trump khuyên Ukraine đồng ý thỏa thuận, hứa đảm bảo an ninh sau thượng đỉnh Mỹ-Nga

Cái bắt tay tại thượng đỉnh Trump - Putin hé lộ điều gì?

Cái bắt tay tại thượng đỉnh Trump - Putin hé lộ điều gì?

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

Thượng đỉnh Trump - Putin 'rất hiệu quả' nhưng chưa đạt thỏa thuận về Ukraine

Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu

Khách sạn sang chảnh ra vỉa hè bán hàng ăn khi người Trung Quốc thắt chi tiêu

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Công chúa Thái Lan nhiễm trùng máu nặng

Công chúa Thái Lan nhiễm trùng máu nặng

Trong tập podcast “Raging Moderates” được phát hành ngày 15.8, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton - đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2016, cho hay: “Thành thật mà nói, nếu ông ấy có thể chấm dứt [xung đột ở Ukraine]. Nếu ông ấy có thể chấm dứt nó mà không đẩy Ukraine vào tình thế phải nhượng bộ lãnh thổ cho đối thủ... tôi sẽ đề cử ông ấy cho giải Nobel Hòa bình”.

Ủy ban Nobel Na Uy dự kiến sẽ công bố người đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình vào ngày 10.10 sắp tới.

Ông Trump khuyên Ukraine đồng ý thỏa thuận, hứa đảm bảo an ninh sau thượng đỉnh Mỹ-Nga

Ông Trump khuyên Ukraine đồng ý thỏa thuận, hứa đảm bảo an ninh sau thượng đỉnh Mỹ-Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska là hoàn hảo, và cho rằng việc đạt thỏa thuận giờ đây phụ thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Trump cân nhắc để chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Trump Donald Trump Hillary Clinton azerbaijan nga UKRAINE Đề cử Nobel Hòa bình Nhà Trắng châu Âu Nobel Giải thưởng tổng thống xung đột Thượng đỉnh xung đột Nga-Ukraine Hòa Giải xung đột Tổng thống Trump Tổng thống Putin thượng đỉnh Mỹ - Nga
Xem thêm bình luận