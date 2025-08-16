Bà Clinton sẽ đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump với điều kiện gì?

Trong tập podcast “Raging Moderates” được phát hành ngày 15.8, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton - đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2016, cho hay: “Thành thật mà nói, nếu ông ấy có thể chấm dứt [xung đột ở Ukraine]. Nếu ông ấy có thể chấm dứt nó mà không đẩy Ukraine vào tình thế phải nhượng bộ lãnh thổ cho đối thủ... tôi sẽ đề cử ông ấy cho giải Nobel Hòa bình”.

Ủy ban Nobel Na Uy dự kiến sẽ công bố người đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình vào ngày 10.10 sắp tới.